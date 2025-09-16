M jak miłość, odcinek 1878: Koniec związku Basi i Michała?! Tym razem Rogowska przesadzi 

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Między Basią a Michałem nie dzieje się najlepiej. Piłkarz nie zagląda do Grabiny, a ostatnio na próżno go szukać u boku młodej Rogowskiej. Jednak w 1878 odcinku "M jak miłość" zdarzy się coś, co przeleje czarę goryczy. Piłkarz nie wytrzyma kolejnego zadania, które Basia wykona z Kacprem.

Tym razem Basia i Kacper postanowią ruszyć własnym śledztwem w sprawie sprawcy dramatycznego wypadku Franki i Pawła. Ich celem będzie Dominik Walat (Bartosz Surówka), syn miejscowego bogacza, który wcześniej zlekceważył bezpieczeństwo Zduńskich. Para młodych detektywów zdecyduje odwiedzić pub, w którym mógł przebywać w dniu wypadku, by znaleźć dowody, że wcale nie leżał w domu, jak wcześniej twierdził, lecz bawił się w szemranej spelunce.

Michał wściekły na Basię. Tego nie zniesie

Spędzanie czasu razem i wspólna praca nad śledztwem doprowadzą jednak do wybuchu zazdrości Michała, który poczuje się odsunięty na boczny tor. Jego reakcja będzie gwałtowna i pełna emocji, bo nie zrozumie, że Basia chce po prostu pomóc i nie przekracza granic. Czy aby na pewno młodą Rogowską i Kacpra łączy tylko przyjaźń i wspólna "misja"?

Kiedy Michał dowie się, że jego ukochana chodzi po niebezpiecznych barach z dziwnymi mężczyznami w środku i szuka podejrzanego sprawcy wypadku, nie wytrzyma.

– Zabrałeś tam Baśkę? Zwariowałeś? – cytuje portal światseriali.interia.pl wybuch zazdrości piłkarza. – Spokojnie, dlaczego od razu się czepiasz? Najpierw posłuchaj, co Basia ma ci do powiedzenia… – zacznie się bronić Kacper. – Nie, to ty posłuchaj! Nie życzę sobie, żebyś zabierał Baśkę w takie miejsca! I w ogóle nie życzę sobie, żebyś ją gdziekolwiek zabierał! – jasno postawi sprawę Michał. – Jak mogłeś coś takiego powiedzieć?! "Nie życzę sobie"? Nie masz prawa, nie jestem twoją własnością! – zakomunikuje ukochanemu Basia. – Sorry, nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało... Ale wkurzyłem się, bo… Czy on naprawdę nie myśli? A jakby ktoś was rozpoznał, dowiedział się, że jesteś z rodziny Franki? To nie było rozsądne! – Mieliśmy opracowany plan! Kacper powiedział… – Ciągle tylko Kacper i Kacper! Nie mogę już tego słuchać! – zdenerwuje się jeszcze bardziej Michał.

Będzie rozstanie Basi i Michała?

Kłótnia Basi z chłopakiem przemieni się w coś więcej. Michał nie ma siły dłużej udawać, że nie widzi dziwnej relacji Basi z przyjacielem, który ewidentnie czuje do niej coś więcej... Widzowie zobaczą, że Basia nie zamierza jednak dać się zastraszyć ani podporządkować zazdrości Michała. Jej determinacja i odwaga w śledztwie, a także bliskość z Kacprem, mogą doprowadzić do poważnego kryzysu w jej związku. Jednocześnie młoda Rogowska będzie coraz bliżej rozwiązania zagadki wypadku Franki i Pawła, a Dominik Walat może w końcu stanąć przed konsekwencjami swoich działań.