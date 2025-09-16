M jak miłość, odcinek 1878: Basia pomści Frankę! Śledztwo Rogowskiej i Kacpra doprowadzi do schwytania sprawcy wypadku Zduńskich?

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Do tragedii Zduńskich dojdzie podczas powrotu powrotu z Grabiny do Warszawy, po wizycie u Barbary (Teresa Lipowska). Rodzina spędzi miłe chwile z Antosiem, rozmawiając o przyszłości i możliwości przeprowadzki na wieś, gdzie maluch miałby dorastać wśród zieleni i świeżego powietrza. W drodze jednak na samochód Zduńskich wjedzie rozpędzony quad, prowadzony przez Dominika Walata. Paweł spróbuje gwałtownie hamować, ale nie uda mu się uniknąć wypadku. Auto przewróci się na bok, a Franka i Paweł zostaną ciężko ranni. Życie Franki zawisnie na włosku, a los Zduńskich przez chwilę będzie niepewny. O ile Antoś z Pawłem przeżyją, nie trafią na stół operacyjny i nie będą wymagali natychmiastowej ingerencji, o tyle góralka będzie potrzebowała operacji ratującej życie.

Basia i Kacper pomszczą Frankę. Odkryją sprawcę wypadku?

W 1878 odcinku Basia nie będzie mogła patrzeć na bezkarność sprawcy tragedii. Postanowi weźmie sprawy w swoje ręce i rozpocznie własne śledztwo, a wsparcie Kacpra okaże się nieocenione. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, ich pierwszym krokiem będzie wizyta w ulubionym pubie Walata, miejscu o niepewnej reputacji, gdzie młodzi będą chcieli znaleźć dowody, że w dniu wypadku Dominik wcale nie leżał chory w domu, jak twierdził, lecz bawił się w szemranym lokalu.

Śledztwo Basi nie pójdzie po jej myśli

Plany Basi i Kacpra skomplikują się, gdy o ich działaniach dowie się Michał (Igor Pawłowski), chłopak Basi. Jego zazdrość i obawy o bezpieczeństwo ukochanej doprowadzą do wybuchu emocji, a Basia jasno postawi sprawę, że sama decyduje o swoim działaniu. Piłkarz nawrzeszczy na Kacpra i uzna, że "nie życzy sobie", by brał Basię w podobne miejsca. W ogóle w żadne miejsca!

– (...) Jak mogłeś coś takiego powiedzieć?! „Nie życzę sobie”? Nie masz prawa, nie jestem twoją własnością! – powie Basia, pokazując, że determinacja i odwaga są jej mocną stroną.

W 1878 odcinku widzowie zobaczą, że młoda Rogowska nie będzie bała się stawiać czoła niebezpieczeństwu, a jej śledztwo może przybliżyć Dominika Walata do odpowiedzialności za wypadek Franki i Pawła. Wszystko wskazuje również na to, że w 1878 odcinku "M jak miłość" w śledztwo zaangażuje się także Marcin (Mikołaj Roznerski).