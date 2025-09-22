M jak miłość, odcinek 1877: Koniec Anity i Kamila?! Tego mu nie daruje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1877 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Związek Anity i Kamila w ostatnich odcinkach „M jak miłość” trzęsie się w posadach. Jeszcze niedawno para wydawała się nierozłączna, wspólne mieszkanie na Deszczowej, plany na przyszłość i mnóstwo czułości. Jednak w 1887 odcinku sytuacja zmieni się dramatycznie. Laskowsk zacznie na całego podejrzewać Gryca o zdradę, ponownie zobaczy coś, co złamie jej serce.

Kamil od pewnego czasu zachowuje się podejrzanie, zamyka komputer, ukrywa dokumenty, nie odbiera telefonów przy ukochanej. Anita widzi, że jej partner coś przed nią zataja i nie potrafi sobie z tym poradzić. Mimo ostrzeżeń Sylwii, która doradzi przyjaciółce spokojną rozmowę, Laskowska coraz bardziej upewni się, że Kamil ma coś na sumieniu.

Konfrontacja Anity i Kamila. Zażąda prawdy

W 1887 odcinku „M jak miłość” dojdzie do konfrontacji, która wstrząśnie widzami. Anita wejdzie do pokoju w chwili, gdy Gryc w pośpiechu zamknie laptopa. Nie wytrzyma i zacznie pytać wprost:

- O kim rozmawiałeś z Weroniką? O Jabłońskim? Mówiłeś, że dopilnujesz, by nikogo więcej nie skrzywdził... - Tak... tak rzuciłem, co miałem jej powiedzieć? Dobra, koniec roboty na dziś, obejrzymy jakiś serial? – odpowie wymijająco prawnik, ale Anita nie da się zwieść. - To ja bym chciała wiedzieć, co się dzieje. Nie odzywasz się do mnie, prawie w ogóle nie rozmawiamy! Masz kogoś? – zapyta ze łzami w oczach. - Kogo?! – zdziwi się Kamil. - Widziałam cię dziś w bistro z jakąś kobietą – wypali Anita. - To jest dziennikarka śledcza – w końcu przyzna Gryc i wyjawi prawdę o sprawie z Jabłońskim.

Koniec kłamstw Kamila

Prawnik wreszcie wytłumaczy ukochanej, że zatajał fakty, bo nie chciał obciążać jej problemami z kancelarii i niebezpiecznym klientem. Jednak dla Laskowskiej będzie to ogromny cios. Nie da rady zrozumieć, dlaczego mężczyzna, którego kocha, tak długo ją okłamywał.

Czy to będzie koniec Anity i Kamila? 1887 odcinek „M jak miłość” pokaże, że choć Laskowska nie daruje mu tak łatwo zatajeń, uczucie okaże się silniejsze. Po dramatycznej kłótni para odnajdzie drogę do siebie i pojedna się w namiętnym zbliżeniu. Ale czy kryzys minie na zawsze, czy to dopiero początek poważniejszych problemów? One jeszcze nie zniknęły.