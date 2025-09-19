M jak miłość odcinek 1877: Anita przyłapie Kamila na zdradzie. Tak źle jeszcze nie było - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1877 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kamil niegdyś uchodził za wielkiego kobieciarza, który wręcz nie może się powstrzymać od podrywów i mącenia. Odkąd związał się z Anitą, ich relacja układała się naprawdę dobrze. Laskowska zawróciła mu w głowie, mieszkają razem w domu przy Deszczowej i wydawali się szczęśliwi. Do czasu, ponieważ już w 1877 odcinku „M jak miłość” zarówno Laskowska, jak i sam prawnik zwierzą się znajomym, że ich związku nie jest jak kiedyś…

Anita przyłapie Kamila na zdradzie!

Anita w 1877 odcinku ‚M jak miłość” będzie przechadzała się w okolicach bistro Kingi (Katarzyna Cichopek), gdzie zobaczy Kamila z kobietą! Co prawda, sytuacja nie będzie zbyt intymna, bo Gryc siądzie przy stoliku z tajemniczą brunetką, wspólnie przeglądając papiery. Dla Anity to wystarczy, by połączyć kropki. Laskowska w mig pojmie, że tajemnicze telefony, urywane rozmowy, zamykanie komputera przed nosem to wynik romansu…

Wściekła Anita zwierzy się Sylwii

Roztrzęsiona Anita będzie pewna, że Kamil ją zdradza. W kancelarii zwierzy się Sylwii (Hanna Turnau), że Gryc nie jest jej wierny.

- Ja po prostu czułam, że coś jest nie tak i teraz już mam pewność - powie wściekła Anita. - Widziałam Kamila w bistro. Z kobietą! - No i? - Młodą, atrakcyjną! - Daj spokój… - Nie, nie, nie, ja sobie w ogóle tego nie wymyśliłam. Ja widziałam ich teraz jak szłam do tej kancelarii, jakoś specjalnie się z tym nie kryli - Kamil pewnie umówił się z jakąś klientką - rozsądnie zauważy Sylwia. - Nie, ja znam ten błysk w oku. Zresztą od jakiegoś czasu siedzi po nocach, chowa przede mną jakieś rzeczy, siedzi, czyta, w ogóle prawie nie rozmawiamy - wyżali się Laskowska. - No, a seks? - Kamil chce tylko seksu! A ja chcę jakiejś bliskości, zainteresowania. Zresztą, kiedy ja wiem, że on coś przede mną ukrywa, to ja nie mogę się przełamać... - Czekaj, Kamil chce seksu, a ty podejrzewasz romans? Sorry, ale to się kupy nie trzyma. Rozmawiałaś z nim o tym w ogóle? - zdziwi się Sylwia. - Zapytałaś o co chodzi? Pogadaj z nim od serca. Szczerość jest kluczem do sukcesu.

Wielka pomyłka

Zdradzamy, że w 1877 odcinku „M jak miłość” sytuacja wreszcie się wyjaśni. Anita źle podejrzewa ukochanego o romans. Spotkanie w bistro będzie w sprawie działań brutalnego klienta, a tajemnicza kobieta to dziennikarka śledcza pracująca nad sprawą. Anita będzie zdenerwowana, że partner nie mówi o swoich kłopotach, ale ostatecznie zakochani dojdą do porozumienia.