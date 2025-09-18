M jak miłość, odcinek 1876: Szczęśliwą rocznicę Doroty i Bartka przerwie tragedia! Wyłoży duże pieniądze, żeby dopaść sprawcę wypadku - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Prawdziwa sielanka w 1876 odcinku "M jak miłość" zapanuje u Doroty i Bartka po ostatnich trudnych miesiącach, długiej rozłące tej pary i dramatycznej walce o życie chorej na raka żony Lisieckiego. Nareszcie małżonkowie będą mogli w pełni cieszyć się życiem we dwoje, nie tracąc cennego czasu. Szczególnie, że dowiedzieli się, że Dorota jest zdrowa, że złośliwy nowotwór mózgu nie zagraża już jej życiu.

Dorota w 1876 odcinku "M jak miłość" dostanie od Bartka niezwykły prezent na rocznicę

O romantyczny nastrój w ich związku zadba Bartek, który w 1876 odcinku "M jak miłość" przypomni Dorocie o wyjątkowej rocznicy. Wręczy żonie bukiet kwiatów i skromny, ale uroczy prezent.

- Jakie piękne, dziękuję... Czy ja o czymś zapomniałam? - Dorota będzie zaskoczona niespodzianką od Bartka. - Zapomniałaś. Dziś mija dokładnie rok, od kiedy zamieszkaliśmy ze sobą. Trochę się na początku opierałaś, ale... - Rzeczywiście. Minął rok... Naprawdę? Wydaje się, że to wszystko wydarzyło się wieki temu... - Nie otworzysz? - Nie, jedziemy do Warszawy... Masz 15 minut, żeby się spakować - zarządzi Dorota. - Wiesz, bo ten prezent, to bardziej pasuje do Grabiny, do pizzy na kanapie... - No tak, ale to wspólna rocznica. Zgadzam się na pizzę, ale nie zgadzam się na kanapę. I weź ze sobą ten nowy garnitur, dobrze? - No bez przesady! - Ale proszę, tak bardzo ładnie proszę...

Policja zatrzyma Dorotę i Bartka w 1876 odcinku "M jak miłość" po wypadku Zduńskich!

W drodze z Grabiny do Warszawy w 1876 odcinku "M jak miłość" auto Doroty i Bartka zatrzyma policja, która będzie kierowała na objazd ze względu na makabryczny wypadek. Jeszcze wtedy Lisieccy nie będą mieli pojęcia, jaka tragedia spotkała Frankę i Pawła, którzy wracali z synem Antosiem (Mark Myronenko) z odwiedzin u Mostowiaków.

Tak Dorota i Bartek będą świętowali rocznicę na randce w Warszawie w 1876 odcinku "M jak miłość"

Podczas świętowania rocznicy Dorota i Bartek w 1876 odcinku "M jak miłość" zatrzymają się w mieszkaniu jej przyjaciółki Ady (Marta Lewandowska) w Warszawie. Spędzą romantyczny wieczór w operze, a podczas spaceru Lisiecki wręczy ukochanej prezent, którego nie chciała odpakować w domu. Podaruje jej breloczek w kształcie domu z ich inicjałami. Żeby w ten sposób podkreślić, że zaczęli już nowe życie.

Wiadomość o wypadku Franki i Pawła sprowadzi Dorotę i Bartka w 1876 odcinku "M jak miłość" do domu Mostowiaków

O poranku do Doroty i Bartka w 1876 odcinku "M jak miłość" dotrze wiadomość o wypadku Franki i Pawła. Zadzwoni Natalka (Dominika Suchecka), która przekaże Bartkowi, do jakiej tragedii doszło w Grabinie. Dość szybko małżonkowie wrócą na wieś, żeby zaoferować pomoc babci Barbarze, Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i poszkodowanym Zduńskim.

- Nie mogę przestać o tym myśleć. O krok od śmierci... I jeszcze gnojek uciekł z miejsca zdarzenia. Masz pojęcie? I co zostanie bezkarny? - Bartek nie zdoła zrozumieć, że Franka i Paweł cudem uniknęli śmierci. - Wiesz, jak się załatwia takie sprawy? Kasą! - stwierdzi Dorota, która wpadnie na pomysł, jak dorwać sprawcę wypadku. - Nie wiem, czy tak akurat wszystko można... - Można, gdy chcesz coś kupić, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał ci to sprzedać. Kwestia ceny... Rodzina powinna ogłosić, że wyznacza nagrodę za informacje w sprawie wypadku. A ja wyłożę na to pieniądze... Duże pieniądze... Do tego służą - zapewni żona Bartka.