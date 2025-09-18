M jak miłość, odcinek 1876: Marysia z Pawłem usłyszą pierwsze dobre wieści po wypadku Franki. Nie będzie tak źle - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-09-18 11:25

Marysia (Małgorzata Pieńkowska) z Arturem (Robert Moskwa) będą towarzyszyli Pawłowi (Rafał Mroczek) w pierwszej poważnej rozmowie z lekarzem, tuż po operacji Franki (Dominika Kachlik). W 1876 odcinku "M jak miłość" Zduński i Rogowscy siądą do rozmowy ze specjalistą, który będzie miał pierwsze wnioski w sprawie stanu zdrowia góralki. Jaką ulgę poczują bliscy Zduńskiej, kiedy lekarz jasno zakomunikuje, że sytuacja wcale nie jest aż tak zła... Sprawdź, co się wydarzy!

„M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" rozegrają się najważniejsze sceny w kwestii dojścia Franki do zdrowia. po tragicznym wypadku Zduńskich góralka ucierpiała najbardziej, a lekarze musieli wykonać natychmiastową operację ratującą życie. Początkowo wszystko wskazywałoby na to, iż trzeba szykować się na najgorsze... Na śmierć Franki, co spowodowałoby głęboką żałobę u Mostowiaków. Takie zresztą informacje dostanie Artur, ale na szczęście sytuacja okaże się o wiele lepsza, niż początkowo wskazywałby na to stan pacjentki. 

Poważna rozmowa Zduńskiego i Rogowskich po operacji Franki 

Już w 1876 odcinku "M jak miłość" Paweł siądzie do rozmowy z lekarzem. Chirurg będzie mógł przekazać więcej informacji na temat stanu Franki, a Marysia z Arturem nie odstąpią Pawła na krok.

- Drodzy państwo, operacja się udała, największe niebezpieczeństwo zostało zażegnane, dlatego proszę być dobrej myśli - przekaże specjalista. - (...) W tej trudnej, skrajnie trudnej sytuacji pomógł przypadek. Skrzeplina zatamowała miejsce pęknięcia, a to uratowało pacjentkę przed krwawieniem. Zdecydowałem więc nie otwierać klatki piersiowej (...) - lekarz szczegółowo opisze przebieg operacji. - (...) Udało się uszczelnić aortę i uzyskać prawidłowe ciśnienie - przekaże lekarz. 

- To żaden przypadek, to pan ją uratował. Jestem pana dłużnikiem. Ja i cała moja rodzina - powie niemal wzruszony Artur. 

Franka będzie dochodziła do siebie po trudnej operacji 

Franka w 1876 odcinku "M jak miłość" powoli wybudzi się po trudnej operacji ratującej życie. Będzie musiała zostać w szpitalu, ale jej życiu nie zagrozi dalsze niebezpieczeństwo. Niestety sprawca wypadku Zduńskich wciąż pozostaje na wolności... 

