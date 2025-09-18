M jak miłość, odcinek 1876: Dramat Barbary po wypadku Franki. Nie zdąży zareagować na dobre wieści - ZDJĘCIA 

„M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Barbara w 1876 odcinku "M jak miłość" bardzo przejmie się losem Franki i Pawła po wypadku na drodze z Grabiny do Warszawy. Mostowiakowa jak nikt inny troszczy się o dobro rodziny. Wie, że to najcenniejszy skarb. Niestety nie zawsze bywa kolorowo i właśnie taka sytuacja czeka Zduńskich. Marysia (Małgorzata Pieńkowska) oraz Artur (Robert Moskwa) często ukrywają jakieś niewygodne, przykre fakty, by nie zamartwiać seniorki. W przypadku wypadku Franki i Pawła będzie jednak inaczej.

Barbara z Basią przejmą opiekę nad Antosiem

Mostowiakowa stanie na wysokości zadania, mimo iż będzie w silnych nerwach, wraz z Basią (Karina Woźniak) zajmą się malutkim Antosiem (Mark Myronenko). Paweł zostanie w szpitalu, gdzie na krok nie odstąpi do Artur. Marysia po ogarnięciu sytuacji w domu, także dołączy do męża i syna w placówce.

Basia spróbuje uspokoić Barbarę, ale widać będzie, że Mostowiakowa jest w silnych emocjach. Wyciągnie różaniec i zacznie się modlić.

Barbara zaśnie w emocjach. Basia pozna prawdę o stanie Franki

- Boże, mamo jak super! Tak, tak powiem. Dobrze, pa - powie do słuchawki Basia w 1876 odcinku "M jak miłość". Marysia przekaże córce, że bezpośrednie zagrożenie życia u Franki minęło.

- Babciu! - zawoła Basia, ale w tym momencie zauważy, że seniorka cała w emocjach zasnęła.

Pomoc Barbary i Basi będzie nieoceniona. Na szczęście Mostowiakowa poradzi sobie ze stresem. W 1876 odcinku "M jak miłość" wszystko będzie zmierzać na dobre tory.