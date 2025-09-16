M jak miłość, odcinek 1875: Zmiany w obsadzie i w życiu Mateusza! Wśród nowych bohaterów nie tylko piękna dziewczyna, w której zakocha się Mostowiak - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1875 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Studenckie życie Mateusza od 1875 odcinka "M jak miłość" będzie pełne niespodzianek! Ledwo co młody Mostowiak ogłosił rodzinie, że służba w wojsku mu nie wystarcza i zaczął studia na WAT, a już w jego otoczeniu pojawi się grono przyjaciół i pięknych dziewczyn.

Oto koledzy Mateusza ze studiów, którzy wystąpią od 1875 odcinka "M jak miłość"

W akademiku w Warszawie Mateusz zamieszka w jednym pokoju z dwoma studentami: Jankiem Winiarem (Jakub Sirko) oraz Tomkiem Kubickim (Chris Cugowski). A na strzelnicy Mostowiak wpadnie na dwie koleżanki z roku: Majkę (Matylda Giegżno) i Zuzę (Natalia Sitarska). Pierwsza z nich, Majka, zrobi na Mateuszu niesamowite wrażenie. Zakocha się od razu!

Ona będzie chciała poderwać Mateusza w 1875 odcinku "M jak miłość". Kim jest Daria?

Tego dnia w 1875 odcinku "M jak miłość" Janek zabierze Mateusza na imprezę, którą urządzi jego dziewczyna Ania (Karolina Zawistowska). Nieświadomy, że oboje chcą go wyswatać ze swoją przyjaciółką, że Daria (Aleksandra Kołtuniak) ma ochotę na romans z przystojnym żołnierzem! Wcale nie będzie ukrywała tego, że Mateusz bardzo się jej podoba.

M jak miłość odcinek 1875 ZWIASTUN. Marzenia Franki i Pawła przerwie makabryczny wypadek!

- Czyli na zajęciach musicie chodzić w mundurze?A gdzie zwykle nosisz broń? Słyszałam, że jesteś strzelcem wyborowym… - Sorry, ale ja się zmywam... Muszę jeszcze coś pilnie załatwić - Mateusz uzna zaloty Darii za zbyt nachalne. - Już?… Możecie zostać u nas na całą noc… Aż do bladego świtu - zachęci go Daria, bezskutecznie.

Majka w 1875 odcinku "M jak miłość" uratowana przez Mateusza! To dziewczyna Tomka

Po ucieczce z ramion Darii w 1875 odcinku "M jak miłość" Mateusz wróci na teren uczelni. Tam będzie świadkiem napadu na Majkę! Mostowiak bez wahania ruszy koleżance na ratunek, a gdy napastnik ucieknie, otoczy piękną dziewczynę troskliwą opieką. Nie wiedząc, że Majka jest zajęta, że jej chłopakiem jest Tomek, jego współlokator z akademika.

- Policja zaraz tu będzie, od razu zaczną go szukać! Najważniejsze, że nic ci się nie stało… - Dzięki tobie. Nie wiem, czy sama dałabym radę. Zaatakował mnie od tyłu, miał przewagę… Ważył pewnie ponad setkę i umiał się bić, od razu to było widać… - Jak na sytuację i jego gabaryty i tak super sobie z nim poradziłaś! Wyprowadzasz całkiem niezłe ciosy - Mateusz będzie oczarowany Majką coraz bardziej.

Nowi bohaterowie w "M jak miłość". Kim są koledzy Mateusza ze studiów?

- Janek Winiar (Jakub Sirko) - najbliższy przyjaciel Mateusza i jego współlokator z akademika,

- Tomek Kubicki (Chris Cugowski) - drugi współlokator Mateusza, chłopak Majki, rywal Mostowiaka,

- Majka (Matylda Giegżno) - studentka WAT, dziewczyna Tomka, w której zakochuje się Mateusz,

- Ania (Karolina Zawistowska) - dziewczyna Janka, przyjaciela Mateusza,

- Daria (Aleksandra Kołtuniak) - przyjaciółka Ani, liczy na poderwanie Mateusza,

- Zuzę (Natalia Sitarska) - przyjaciółka Majki.