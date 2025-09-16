M jak miłość, odcinek 1875: Rogowski w zagrożeniu! Głuche telefony i strach to dopiero początek - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1875 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przypomnijmy, że tajemnicze telefony już wcześniej wzbudzały w Rogowskim strach i poczucie zagrożenia. Ktoś albo celowo przerywa połączenie, albo nie wiadomo, o co dokładnie chodzi, a atmosfera w Grabinie stanie się jeszcze bardziej napięta. Artur kilkakrotnie odbierał połączenia z Niemiec, a każda rozmowa kończyła się niepokojącą ciszą lub przerwaniem linii. Teraz sytuacja powróci z podwójną siłą, a mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) nie będzie wiedział, czego się spodziewać ani kto może stać za tymi działaniami. Podczas wizyty Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek) w 1875 odcinku „M jak miłość” Rogowski znów odbierze telefon, ale w słuchawce będzie cisza. Nikt nie udzieli mu odpowiedzi nawet na pytanie zadane po niemiecku.

Głuche telefony do Artura to początek

W 1875 odcinku Artur będzie coraz bardziej zestresowany i wystraszony. Każdy telefon sprawi, że poczuje rosnące zagrożenie, a nocne połączenia wywołają w nim poczucie osaczenia. Nie będzie wiedział, czy ktoś próbuje go przestraszyć, czy za tymi tajemniczymi rozmowami stoi naprawdę niebezpieczna osoba. Wszystko będzie się działo w cieniu codziennych obowiązków i życia rodzinnego, a mąż Marysi nie będzie miał komu zaufać, by rozwiązać dziwaczną sprawę.

Wkrótce w „M jak miłość” wiele się wyjaśni. Córka Elsy Meyer wkroczy do życia Rogowskich

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" pojawi się jednak wątek, który dodatkowo odmieni życie Rogowskiego i w jakimś stopniu wyjaśni kwestię telefonów. Do Grabiny niespodziewanie przyjedzie córka Elsy Meyer, dawnej ukochanej Artura, która zginęła w wypadku w Niemczech. Kobieta będzie chciała odszukać swojego biologicznego ojca i poznać go osobiście… Dopiero wtedy Artur stanie przed szokującym odkryciem, że być może ma dorosłą córkę, o której istnieniu dotychczas nie wiedział. To dopiero początek emocjonujących wydarzeń, które czekają na Rogowskich.