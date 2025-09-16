M jak miłość, odcinek 1875: Nieplanowana ciąża byłej Mateusza! Barbara wyciągnie z wnuka całą prawdę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1875 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1875 odcinku "M jak miłość" Mateusz przyjedzie do Grabiny. Ostatnio nie pojawiał się w rodzinnym domu Mostowiaków, a Barbara zmartwi się, czy u wnuka wszystko w porządku. Tym bardziej, że z rana dostanie szokującą informację od Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Rogowska przyzna, że rozmawiała z Krysią (Dorota Chotecka-Pazura) o Lilce (Monika Mielnicka) i stąd wie, że była żona Mateusza jest w zaawansowanej ciąży i bierze ślub! Barbara w mig zrozumie, że Mateusz może być załamany...

Poważna rozmowa Barbary z Mateuszem

Kiedy Janek z Mateuszem przyjadą do Grabiny, seniorka skorzysta z okazji i weźmie wnuka na rozmowę w cztery oczy. Wesprze go i doda otuchy.

- (...) Chodzi o Lilkę, powiedziałeś, że nic z tego nie będzie, że wasze drogi rozeszły się na zawsze, ale teraz, kiedy dowiedziałeś się o dziecku i o ślubie, to cię chyba poruszyło... - zacznie łagodnie Mostowiakowa w 1875 odcinku "M jak miłość". - Babciu, ale ja... Mnie naprawdę to już nic nie interesuje - jasno przyzna Mateusz. - Mateuszku, ja cię znam, ja wiem, że ty to w somie wszystko tłumisz... - Babciu, jak spotkałem Lilkę to po prostu zdałem sobie sprawę z tego, że jakiś etap w życiu się zakończył. Teraz wszystko jest dobrze, nie musisz się martwić. - Chciałabym żebyś był szczęśliwy - uzna Barbara.

Mateusz w 1875 odcinku "M jak miłość" zapomni o przeszłości

Z rozmowy Mateusza z Barbarą w 1875 odcinku "M jak miłość" jasno wyniknie, że Mostowiak nie chce rozpamiętywać przeszłości. Temat Lilki zostanie zamknięty, a Barbara zrozumie, że wnuk poszedł do przodu. Wkrótce Mostowiak zawalczy o swoje szczęście i uczucie do pięknej koleżanki z wojska, Majki (Matylda Giegżno).

