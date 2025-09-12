M jak miłość, odcinek 1875: Lilka w ciąży! Ta informacja o byłej żonie zaszokuje Mateusza - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1875 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1875 odcinku "M jak miłość" Barbara odbierze telefon od Marka (Kacper Kuszewski), który zadzwoni z Australii i wyrazi niepokój o syna. Mateusz przez jakiś czas będzie unikał kontaktu z rodziną, co zaniepokoi seniorkę Mostowiaków. W rozmowie z Marysią Barbara przyzna, że dziwi się nagłemu oddaleniu wnuka.

Wtedy wyjdzie na jaw prawda o byłej żonie Mateusza – Lilce. Choć ich małżeństwo zakończyło się już dawno, a Lilka próbowała odzyskać jego zaufanie po zdradzie, ich relacja nigdy nie wróciła do dawnej formy.

Szokująca wiadomość o ciąży Lilki

Marysia zdradzi Barbarze, co usłyszała od Krysi (Dorota Chotecka-Pazura)

– Ja chyba wiem, o co chodzi, wiesz mamo... Bo Krysia mi mówiła, że Lilka jest w zaawansowanej ciąży i w przyszłym tygodniu bierze ślub w Krakowie i przypadkiem spotkała się z Mateuszem w Grabinie i on dowiedział się o wszystkim, wiesz...

Barbara zrozumie całą sytuację.

– No, teraz rozumiem... – powie, próbując poukładać sobie w głowie emocje wnuka.

Mateusz przejmie się ciążą i ślubem Lilki

Mostowiakiem wyraźnie wstrząsną wydarzenia u jego byłej żony. Zamknie się w sobie i przestanie dzwonić do bliskich. Barbara tak tego nie zostawi i "dobije się" do wnuka telefonicznie.

Jeszcze tego samego dnia Mateusz przyjedzie z nowym kolegą Jankiem do domu Mostowiaków. W szczerej rozmowie z Barbarą wyzna, że całkowicie wyleczył się z uczucia do Lilki i jest gotowy iść dalej.

Nowa sympatia, Majka

Widzowie będą mogli zobaczyć, że życie uczuciowe Mateusza zaczyna się układać. Jego uwaga skupi się na Majce (Emma Giegżno), z którą nawiąże bliższy kontakt. Choć jeszcze daleka droga przed nimi, 1875 odcinek pokaże początki nowej, obiecującej relacji, która może przynieść Mateuszowi dużo szczęścia, ale też kolejnych zaskoczeń. Na ten moment Majka nie jest bowiem singielką...

