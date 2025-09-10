M jak miłość, odcinek 1875: Mateusz uratuje Majkę przed oprawcą i tak zacznie się ich znajomość. Będzie jednak spory problem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1875 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1875 odcinku „M jak miłość” widzowie zobaczą Mateusza w zupełnie nowym otoczeniu, podczas zajęć wojskowych. Wnuk Barbary szybko zakoleguje się z Jankiem, wesołym i pewnym siebie kolegą, z którym dzieli pokój w akademiku. Podczas jednej z lekcji obaj chłopcy zwrócą uwagę na Majkę, która wyraźnie spodoba się Mateuszowi. Mimo sympatii, Mateusz nie będzie miał odwagi zagadać do dziewczyny.

Pierwsze spotkanie Majki i Mateusza w Gródku

Kiedy Janek zaproponuje Mateuszowi wyjazd na imprezę w Gródku, okaże się, że dziewczyna Janka mieszka właśnie w rodzinnych stronach Mostowiaków. Na miejscu Mateusz pozna Ankę (Karolina Zawistowska) i Darię (Aleksandra Kołtuniak), które będą już lekko wstawione i aż za bardzo chętne do zabawy i imprezy. Atmosfera nie przypadnie Mostowiakowi do gustu, zrazi się do podrywu Darii i towarzystwa, więc szybko zdecyduje się opuścić imprezę.

Najważniejszy moment nastąpi, gdy Mateusz natknie się na Majkę, którą zaatakuje tajemnicza, zamaskowana osoba. Mostowiak natychmiast ruszy dziewczynie na pomoc, ale napastnik zniknie, zanim zostanie złapany. W trakcie akcji Mateusz przypadkowo oberwie od Majki w twarz.

– Stop, chciałem ci tylko pomóc! – krzyknie Mateusz. Po chwili zadzwoni na policję i uspokoi dziewczynę. – Policja już tu jedzie i zaczną go szukać. (...) Najważniejsze, że tobie nic się nie stało... Jak na całą sytuację, to nieźle dałaś sobie radę. Niezłe ciosy wyprowadzasz. Majka przeprosi, a dzięki tej niecodziennej sytuacji zacznie się ich znajomość.

Pojawia się przeszkoda w uczuciu do Majki

Mimo pierwszej rozmowy i miłej wymiany zdań, w 1875 odcinku "M jak miłość" Mostowiak zrozumie, że Majka jest zajęta. Majka ma chłopaka, Tomasza (Chris Cugowski), który w tym samym odcinku dołączy do pokoju Mateusza i Janka. Kiedy podbiegnie do Majki i przytuli ją, Mateusz nie będzie mógł ukryć rozżalenia.

– My się już znamy, mieszkamy w jednym pokoju – powie Tomasz, jasno pokazując, że relacja z Majką nie będzie łatwa.

Mateusz stanie przed pierwszym poważnym wyzwaniem w kontaktach z dziewczyną, a widzowie zobaczą, jak zderzenie młodych emocji i nieoczekiwanych sytuacji kształtuje jego historię.