M jak miłość, odcinek 1875: Dramatyczny przyjazd Franki, Pawła i ich synka do Grabiny! Dojdzie do makabrycznego wypadku - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1875 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1875 odcinku "M jak miłość" Zduńscy przyjadą do Grabiny, aby pochwalić się nestorce rodu Mostowiaków kolejnym prawnuczkiem! Tym bardziej, że seniorka jeszcze nie miała okazji wcześniej zobaczyć Antoniego Lucjana na żywo, mimo iż chłopczyk przyjął drugie imię po jej zmarłym mężu Lucjanie (śp. Witold Pyrkosz).

Ale na szczęście, już w 1875 odcinku "M jak miłość" to się stanie, co będzie dla Barbary szczególnym i mocno poruszającym wydarzeniem. I z pewnością nie obędzie się bez łez u samej seniorki, jego rodziców, jak i widzów! I tak pozostanie do końca. Tyle tylko, że wraz z końcem odcinka wcale nie będą to łzy wzruszenia! A wręcz przeciwnie, gdyż niestety dojdzie do tragedii...

Franka i Paweł będą mieć wypadek samochodowy w 1875 odcinku "M jak miłość"!

Zdradzamy, że w 1875 odcinku "M jak miłość" Zduńscy padną ofiarami straszliwego wypadku samochodowego! Już pod koniec kwietnia jako pierwsi informowaliśmy, że auto Pawła wypadnie z leśnej drogi w Grabinie i przewróci się na bok, w wyniku czego Zduński odniesie poważne obrażenia. Ale nie tylko on, gdyż o życie będzie walczyć także jego żona Franka!

A co stanie się z Antonim Lucjanem? Być może dziecku na szczęście nic się nie stanie, gdyż w momencie tragedii nie będzie go przy rodzicach! Tak samo jak kiedyś w przypadku Kalinki (Oliwia Kępka), która cudem uniknęła śmierci, gdy Marzenka (Olga Szomańska) i Andrzejek (Tomasz Oświeciński) jej ze sobą nie zabrali tylko zostawili u Uli (Iga Krefft) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) i tym uratowali jej życie.

Co stanie się z Antonim Lucjanem w 1875 odcinku "M jak miłość"?

I wiele wskazuje na to, że z Antonim Lucjanem w 1875 odcinku "M jak miłość" będzie podobnie, a przed tragedią znów kolejne dziecko uratuje rodzinny dom Mostowiaków! Ale spokojnie, od razu uspokajamy, że w przypadku Zduńskich nie skończy się dramatycznie jak u Lisieckich, gdyż zarówno Paweł, jak i Franka przeżyją!

I choć wszystko będzie wyglądało bardzo dramatycznie i nie obędzie się bez krwi, to jednak u Zduńskiego skończy się na niegroźnych pocięciach. I mimo iż Franka będzie miała nieco mniej szczęścia i w jej sytuacji konieczna okaże się operacja, to jednak także wyjdzie z niej cało! A Antoni Lucjan nie straci rodziców!

Kto będzie stał za wypadkiem Zduńskich w 1875 odcinku "M jak miłość"?

Ale czy w 1875 odcinku "M jak miłość" ich wypadek będzie dziełem przypadku? Otóż nie, bo ktoś będzie miał w tym swój cel. A konkretnie rodzina wiejskiego bogacza Walata (Szymon Mysłakowski), którego syn Dominik (Bartosz Surówka) już wcześniej zaatakuje Basię (Karina Woźniak) i Kacpra (Bartosz Ziewiec).

A że Paweł nie przejdzie obojętnie wobec tragedii swojej siostry, to niestety zapłaci za to słoną cenę, bo i oni w 1875 odcinku "M jak miłość" postanowią się zemścić. I to w jeszcze większym stopniu niż w przypadku nastolatków...