M jak miłość. Kama pomoże zrozpaczonej Annie. Surowo zapłaci za wtrącanie się w życie Brzezińskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1874 po wakacjach - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1874 odcinku "M jak miłość" Kama pozna Annę, pokrzywdzoną przez los kobietę, która tkwi w dramatycznym, przemocowym związku z mężem tyranem. To Brzeziński zgłosi się do agencji detektywistycznej Marcina (Mikołaj Roznerski) i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), by zdobyć dowody na rzekome zdrady żony. Początkowo sytuacja zostanie przedstawiona tak, że to niby mężczyzna jest zdradzany i pokrzywdzony. Czujne oko Kamy dostrzeże jednak, że coś w tej historii się nie zgadza...

Straumatyzowana Anna wyzna Kamie, jak naprawdę wygląda związek z Brzezińskim

Kama w 1874 odcinku "M jak miłość" uda się na rozmowę z Anną. Od razu zauważy, że kobieta jest przygaszona, boi się męża i nie wie, co ma robić. Ukochana Marcina bardzo zaangażuje się w poważny problem Brzezińskiej, zacznie kombinować, jak wyciągnąć ją z toksycznego związku. Niestety to pociągnie za sobą dalsze konsekwencje.

Kama surowo zapłaci za pomoc pokrzywdzonej Annie

Ukochana Chodakowskiego nie zostawi innej kobiety w potrzebie. Szybko przekona się jednak, że praca w otoczeniu detektywów to nie są proste sprawy. Bywają naprawdę okropni, nieobliczalni klienci. I takim będzie właśnie Brzeziński. Kiedy tylko mężczyzna odkryje prawdę o działaniach Kamy, jej próbach pomocy Annie, wpadnie do biura i naskoczy na Ślązaczkę!

Brzeziński pobije Kamę, ale na szczęście w tym samym momencie w drzwiach stanie Jakub. W 1874 odcinku "M jak miłość" Karski doskoczy do napastnika, odciągnie go od Kamy i zacznie się ostra szarpanina. Czy Kama mimo wszystko zaoferuje dalszą pomoc Annie? Jak potoczą się losy nowej bohaterki? To wszystko wyjdzie na jaw już niebawem.