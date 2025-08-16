M jak miłość, odcinek 1874: Kama pobita przez klienta agencji, bo odkryje niewygodną prawdę! Jakub nie zdąży jej uratować? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1874 po wakacjach - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Za pobicie Kamy w 1874 odcinku "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie będzie odpowiadał Brzeziński, nowy bohater serialu, klient agencji detektywistycznej, który zgłosi się do Marcina i Jakuba z "nietypową" sprawą. Dlaczego właśnie Kama stanie się celem ataku agresywnego typa? Narzeczona Marcina rozpocznie pracę w biurze i będzie miała zajmować się tylko dokumentami ze śledztw, niespodziewanie zapragnie sprawdzić się w roli detektywa.

W przeszłości Kama w "M jak miłość" pracowała jako tancerka erotyczna w nocnym klubie, miała kontakt z różnymi podejrzanymi mężczyznami, także bandytami, więc przekona Marcina, że nie boi się niebezpiecznych wyzwań i da sobie radę w najgorszej sytuacji. Chodakowski nie przewidzi jednak jednego, że zaangażowanie Kamy w sprawę Brzezińskiego w 1874 odcinku "M jak miłość" następnego sezonu tak fatalnie się dla nie skończy

A zacznie się od tego, że we wrześniu w 1874 odcinku "M jak miłość" Kama odkryje niewygodną prawdę o małżeństwie Brzezińskiego. Klient wynajmie detektywów, by zebrać dowody na zdradę żony (Natalia Lesz), ale narzeczona Marcina ustali, że Brzezińska nie jest wcale winna rozpadowi związku. Bez wiedzy Marcina nieostrożna Kama postanowi interweniować zgodnie z własnym sumieniem.

W finale 1874 odcinka "M jak miłość" po wakacjach Brzeziński wpadnie wściekły do agencji i pobije Kamę. Nie daruje jej tego, że wtrąca się za bardzo do jego relacji z żoną. Niestety Kama nie zdoła się obronić przed napastnikiem, który wymierzy jej potężny cios pod oko. Na szczęście w biurze pojawi się Jakub, który nie zdąży ocalić Kamy, ale obroni ukochaną Marcina przed kolejnymi uderzaniami damskiego boksera. Od razu rzuci się na klienta!

Dojdzie do szarpaniny Karskiego z Brzezińskim, wskutek której agencja detektywistyczna w 1874 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu zostanie całkowicie zdemolowana! Na tym nie koniec, bo Kama, Marcin i Jakub nie przewidzą kolejnego ruchu Brzezińskiego.