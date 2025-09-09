M jak miłość, odcinek 1873: Tak Marysia zareaguje na śmierć ukochanej Artura! Nigdy nie przyznał sie, kim była Elsa - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1873 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2
Spokój Rogowskich w 1873 odcinku "M jak miłość" zburzy wiadomość o nagłej, tragicznej śmierci dawnej znajomej Artura ze studiów w Hamburgu. W jednej chwili w domu Mostowiaków w Grabinie zapanuje żałoba. Mąż Marysi nie będzie w stanie ukryć, jak śmierć Elsy Meyer mocno go poruszy. To przyjaciel Artur, kardiolog Marek (Tomasz Traczyński), który przyjedzie na wieś z wizytą do małej Dorotki (Klara Madeńska), córki Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski), przekaże złe wieści Rogowskim.
Tak w 1873 odcinku "M jak miłość" Marysia i Artur dowiedzą się o śmierci Elsy
- Wiesz, że niedawno rozmawiałem z Karlem z naszej grupy stażowej... - zacznie Marek.
- Z Karlem?
- Nie pamiętasz Karla? A Elsę Mayer?
- Ależ oczywiście, naturalnie... Elsa... Świetna lekarka... - Artur zamyśli się przez chwilę, a Marysia od razu to zauważy.
- To prawda. A wyobraź sobie, że nie żyje... Dwa tygodnie temu zginęła w wypadku. Byłem w szoku, jak się o tym dowiedziałem. Naprawdę w szoku...
- Co ty mówisz? - zapyta z niedowierzaniem Rogowski.
Marysia w 1873 odcinku "M jak miłość" zapyta Artura, kim dla niego była Elsa
Wiadomość o śmierci Elsy przybije Artura do tego stopnia, że w 1873 odcinku "M jak miłość" Marysia jeszcze bardziej czujnie zacznie się przyglądać mężowi. Wreszcie nie wytrzyma i zada mu pytanie o zmarłą lekarkę, kim była Elsa i co ich łączyło na stażu studenckim w Hamburgu.
- Artur, kim była ta Elsa?
- Elsa była cudowną dziewczyną. Z fantastycznym poczuciem humoru i już wtedy zapowiadała się na naprawdę świetną lekarkę. Szkoda...
- Ale kim była dla ciebie?
- To jest nieprawdopodobne. Jak ty to wyczuwasz? Byliśmy ze sobą parę miesięcy, ale potem musiała nagle wyjechać. Kontakt się urwał. I koniec historii. Po prostu już wtedy wiedziałem, że gdzieś w odległej przyszłości czeka na mnie ta prawdziwa, wielka, jedyna miłość...
- No tak...
- Ale tak już na poważnie to, kiedy dowiedziałem się o śmierci Elsy, to zrobiło mi się tak potwornie przykro, bo to był dobry człowiek... Jakoś tak nie mogę się pogodzić z tym, że co, że już jej nie ma... Życie... - zakończy Artur.
Dziwny telefon córki Elsy do Artura do 1873 odcinku "M jak miłość"
Na tym jednak nie koniec, bo w finale 1873 odcinka "M jak miłość" Rogowski odbierze telefon z Niemiec. W słuchawce usłyszy głos mówiącej po niemiecku kobiety, która od razu się rozłączy. Nie będzie wiedział, że zadzwoni do niego córka zmarłej Elsy, Agnes (Amanda Mincewicz), która niedługo potem przyjedzie do Grabiny. To właśnie młoda Niemka odmieni życie Rogowskiego na zawsze...