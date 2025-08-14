M jak miłość. Tadeusz okłamie Jagodę w sprawie swojej byłej! Od tego zacznie się małżeński kryzys? - ZDJĘCIA

M jak miłość" odcinek 1873 po wakacjach - wtorek, 2.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Nowy sezon „M jak miłość” rozpocznie się od niepokojących wydarzeń w życiu Jagody i Tadeusza. Spokój, który małżeństwo wywalczyło po dramatycznych przejściach, szybko zniknie, gdy do Grabiny wróci Ola, czyli niebezpieczna była dziewczyna Tadzia. Widzowie pamiętają, że psychicznie chora kobieta dwa lata wcześniej próbowała zamordować Jagodę, podkładając ogień w domu Kiemlicza. Cudem uratowana żona mogła wtedy liczyć na szybką reakcję ukochanego. Teraz koszmar powróci.

W 1873 odcinku „M jak miłość” Ola ponownie wejdzie w życie Tadeusza

Wyśle mu pogróżki, przypominając o swojej obsesji. Mężczyzna będzie miał świadomość, że Jagoda i ich córka Dorotka (Klara Madeńska) znów znalazły się w realnym niebezpieczeństwie. Zamiast jednak od razu powiedzieć prawdę żonie, zdecyduje się na kłamstwo. Nie wspomni o Oli ani o tym, że dręczy go na nowo. Usprawiedliwi to chęcią oszczędzenia Jagodzie stresu, lecz ta decyzja może drogo go kosztować.

Tadeusz w 1873 odcinku "M jak miłość" zgłosi sprawę na policję

Tadeusz postanowi działać na własną rękę i zgłosi zachowanie byłej partnerki na policji. Po swojej stronie będzie miał przyjaciół i znajomych mundurowych – Natalkę (Dominika Suchecka), Rafała (Jakub Kucner) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg), jednak wciąż nie zdecyduje się wyjawić Jagodzie całej prawdy. Tymczasem Ola nie zamierza odpuścić. Justyna Karłowska w rozmowach z mediami zapowiadała, że jej bohaterka wróci „na dłużej” i będzie miała konkretny plan pozbycia się rywalki.

Sekret Tadeusza może jednak wywołać lawinę problemów. Gdy Jagoda w końcu dowie się o powrocie psychopatki i o tym, że mąż zataił prawdę, może poczuć się zdradzona i oszukana. Czy kłamstwo Kiemlicza stanie się początkiem poważnego kryzysu w ich małżeństwie, a może nawet doprowadzi do tragedii? W „M jak miłość” we wrześniu emocji na pewno nie zabraknie.

M jak miłość. Takie relacje mają Dorota i Bartek poza planem. Serialowe małżeństwo nie umie tego ukryć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.