M jak miłość, odcinek 1872: Lenka zauważy problemy Kingi. Nie ukryje przed córką jak jest źle - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1872 pierwszy po wakacjach - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Najstarsza córka Zduńskich, Lenka szybko zauważy, że z mamą dzieje się coś niedobrego. Rano Kinga spróbuje ukryć swoje złe samopoczucie, jednak nie uda jej się oszukać własnego dziecka. Zduńska zauważy, że z jej ciałem dzieje się coś bardzo niepokojącego. Także głowa nie umie odpocząć, bo niby jak ma się to zadziać, skoro kobieta nie da rady wypocząć, skupić się lub porządnie wyspać!

– Mamo, co ty się tak wcześnie zerwałaś? – zapyta zaniepokojona Lenka, kiedy zauważy przestraszoną mamę w kuchni.

– A, coś mnie zerwało – odpowie wymijająco Kinga, a od razu zmieni temat i doda pytanie o to, czemu córka także wstała o świcie.

– Zapomniałaś? Mówiłam ci, idę z Sarą na basen przed lekcjami – przypomni Lenka. Kinga znów zorientuje się, że nie pamięta nawet tak prostych rzeczy! Z jej roztargnieniem będzie coraz gorzej...

Sara będzie pomieszkiwać w domu Zduńskich

Tego poranka w domu przy Deszczowej zatrzyma się Sara (Nadia Smyczek), córka Hoffmana. Dziewczynki wspólnie wybiorą się na basen, ale Kinga skorzysta z okazji, by wybadać, co tak naprawdę dzieje się w rodzinie sąsiada. Zacznie pytać Sarę o ojca. Dziewczyna będzie jednak wymijająca i przyzna jedynie, że niewiele rozmawia z tatą, czym wzbudzi dodatkowe podejrzenia Zduńskiej.

Powrót Hoffmana w 1872 odcinku „M jak miłość”

Niedługo potem Dariusz Hoffman wróci do Warszawy, a Piotrek (wciąż nieświadomy zagrożenia) zaprosi go do siedliska na urodzinową imprezę Sylwii (Hanna Turnau). Dla Kingi będzie to szok, bo choć nie zna jeszcze prawdziwej twarzy sąsiada, jej instynkt już wysyła jej ostrzeżenia. Koszmary, bezsenność i narastający strach sprawią, że Kinga w 1872. odcinku będzie w dramatycznym stanie. To właśnie wtedy okaże się, że nawet dzieci widzą, jak źle wygląda ich mama. Pytanie tylko czy ktokolwiek zdoła zareagować, zanim Hoffman wejdzie jeszcze głębiej w życie Zduńskich?