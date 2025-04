M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1871: Piękne wyznanie Marcina po zaręczynach w finale sezonu. Tak zgodzi się zostać mężem Kamy - ZDJĘCIA

W finałowej scenie 1871 odcinka "M jak miłość", ostatniego w obecnie emitowanym sezonie serialu, Marcin (Mikołaj Roznerski) zostanie zaskoczony nagłą propozycją zaręczyn, a potem sam z siebie wygłosi krótką mowę. Chociaż szalone oświadczyny Kamy (Michalina Sosna) mocno go zaskoczą, poczuje, że musi wyjaśnić pewne sprawy i powiedzieć coś od siebie. Ślązaczka w 1871 odcinku "M jak miłość" pomyśli, że Chodakowski chce się wymigać. On jednak ma coś ważnego do przekazania. Tym zakończy się finałowy, 1871 odcinek "M jak miłość" przed wakacjami.