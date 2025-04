M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1871: Klientka Marcina doprowadzi do zaręczyn Kamy z Chodakowskim! Podaruje im pierścionek - ZDJĘCIA

Nieoczekiwany zwrot akcji w pracy Marcina (Mikołaj Roznerski) w 1871 odcinku "M jak miłość" doprowadzi do zaręczyn! Już wiadomo, że to Kama (Michalina Sosna) klęknie przed ukochanym i zaproponuje małżeństwo. To jednak nie dojdzie do skutku bez pierścionka, który odegra bardzo ważną rolę w całym przedsięwzięciu. Pewna klientka Marcina, Teresa (Małgorzata Knothe) zwróci się do Chodakowskiego o pomoc. On zleci zadanie detektywistyczne Kamie, która spisze się na medal. W 1871 odcinku "M jak miłość" to właśnie pani Teresa popchnie Ślązaczkę do najważniejszych decyzji.