M jak miłość, odcinek 1869: Nie tak będzie wyglądało spotkanie Doroty i Bartka. Wycięli najlepsze sceny - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1869 odcinku "M jak miłość" Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) znów będą razem! Po wielu miesiącach rozłąki w końcu się spotkają i nagle znikną wszystkie dzielące ich dni, słowa i podejrzenia. Ale scena spotkania Doroty i Bartka, którą widzowie zobaczą w 1869 odcinku "M jak miłość" będzie wyglądała inaczej niż zapowiedziała to produkcja serialu w oficjalnej GALERII ZDJĘĆ. Nie dość, że zakochani nie wypowiedzą ani słowa, bo wzruszenie odbierze im głos, to jeszcze zostało wycięte najlepsze ujęcie z tego, co wydarzy się później. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA, czego zabraknie w 1869 odcinku "M jak miłość".