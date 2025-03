M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1857: Wyjazd Marty i Jacka do Włoch. Znikną na zawsze jak jej syn Łukasz? - ZDJĘCIA

W 1857 "M jak miłość" Marta (Dominika Ostałowska) i Jacek (Robert Gonera) zapowiedzą wyjazd do Włoch. Wpadną z wizytą do Grabiny, gdzie obwieszczą radosną nowinę. Rogowscy z Barbarą (Teresa Lipowska) usłyszą o planach zakochanego małżeństwa, które wspomni o wizycie u Łukasza (Jakub Józefowicz) i Patrycji (Alżbeta Lenska). W 1857 "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że wyjazd Marty z Jackiem do Włoch to automatyczne zniknięcie z życia rodziny Mostowiaków?