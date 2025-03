M jak miłość, odcinek 1856: Kama zaprosi Martynę na święta Bożego Narodzenia?! Zapyta Marcina o plany Wysockiej - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1860: Kasia po zatrzymaniu Jakuba poleci do Mariusza! Znów zdradzi męża – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1856 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1856 odcinku "M jak miłość" Kama i Marcin z zapałem przygotowywać będą się do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Postanowią, że w tym roku to właśnie u nich odbędzie się rodzinna Wigilia, co dla obojga będzie nie lada wyzwaniem. Aby uniknąć ewentualnych wpadek kulinarnych, Kama zaproponuje zorganizowanie próbnej kolacji wigilijnej. Dzięki temu będą mogli wcześniej przetestować wszystkie potrawy i upewnić się, że w świąteczny wieczór wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Kama zaprosi Martynę na święta w 1856 odcinku "M jak miłość"? Wypyta Marcina o jej plany

Tymczasem Martyna, była kochanka Marcina, wciąż przebywać będzie na odwyku, walcząc z nałogiem alkoholowym. Jej życie nie jest łatwe, a samotność doskwiera jej coraz bardziej. W 1856 odcinku "M jak miłość" Kama, będąc świadoma sytuacji Wysockiej, zacznie zastanawiać się nad jej losem podczas świąt.

W przypływie świątecznej atmosfery i empatii Kama w 1856 odcinku "M jak miłość" zapyta Marcina o plany Martyny na Boże Narodzenie. Czyżby Kama rozważała zaproszenie jej na wspólną Wigilię? To zaskakujące pytanie może świadczyć o jej wielkoduszności i chęci niesienia pomocy, nawet osobie, która kiedyś stanowiła zagrożenie dla jej związku.​..

Martyna spędzi święta z Marcinem i Kamą w "M jak miłość"?

Święta Bożego Narodzenia to czas cudów i pojednania. Może właśnie w 1856 odcinku "M jak miłość" widzowie będą świadkami niezwykłego zbliżenia między Kamą, Marcinem a Martyną. Jeśli Kama zdecyduje się zaprosić Wysocką na Wigilię, może to być początek nowego etapu w ich relacjach.

