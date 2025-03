M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1856: Aneta zrobi porządek ze zdradziecką Kasią i Mariuszem. Złoży jej fałszywą przysięgę - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1856 odcinku "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) będzie kryła zdradę Kasi (Paulina Lasota) z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz) przed Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski), ale do czasu! Nie pozwoli na to, żeby Kasia okłamywała Kubę, zdradzała go z byłym chłopakiem i by uszło jej to płazem. Wparuje jak burza do domu Mariusza i w 1856 odcinku "M jak miłość" zaprowadzi tam porządek. Z nim w ogóle nie będzie chciała gadać, ale Kasi wygarnie wprost, co o niej myśli. Zmusi przyjaciółkę, żeby raz na zawsze zerwała z kochankiem. Niewierna Kasia złoży jej jednak fałszywą przysięgę. Poznaj szczegóły i zobacz to na ZDJĘCIACH.