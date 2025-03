M jak miłość, odcinek 1854: Judyta zakochana w Marysi. Nie przyzna się, że wysłała jej bransoletkę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1854 - wtorek, 4.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Uczucie Judyty do Marysi w 1854 odcinku "M jak miłość" pozostanie tajemnicą terapeutki, która nie bez powodu tak lgnie do Rogowskich. Dzięki czujnym obserwacjom Marysia dojdzie do wniosku, że to samotność sprawia, że Judyta momentami za bardzo się do nich zbliża. Szczególnie do Artura, z którym połączyło ją już męskie hobby - treningi judo i wyścigi samochodowe. Ale Rogowscy mylą się, co tego tego, że Judyta zakochała się w Arturze! Bo tak naprawdę nieodwzajemnioną miłością obdarzyła Marysia.

Marysia w 1854 odcinku "M jak miłość" powie Judycie o bransoletce w wyznaniem miłości

Wszystko stanie się jasne w 1854 odcinku "M jak miłość", kiedy Marysia w gabinecie Judyty zwróci się do niej po psychoterapeutyczną poradę. Od kilku dni będzie się bowiem prześcigała w domysłach, kim jest jej tajemniczy adorator, od kogo dostała złotą bransoletkę na Mikołajki z dedykacją "Z wyrazami miłości".

- Bo wiesz co, dostałam od Mikołaja piękną bransoletkę. Z bardzo osobistą dedykacją i problem polega na tym, że nie wiem od kogo... No właśnie i nie wiem, co z tym fantem zrobić. Tym bardziej, że ta bransoletka bardzo mi się podoba. I ktokolwiek mi ją podarował, to trafił w mój gust... Stuprocentowo! Tak... Co o tym sądzisz?

Judyta w 1854 odcinku "M jak miłość" ukryje przed Rogowskimi, że jest lesbijką

Zmieszana Judyta w 1854 odcinku "M jak miłość" nie da po sobie poznać, że to ona wysłała Marysi bransoletkę, że od tygodni ukrywa przed nią prawdziwe uczucia, bo nie chce, by ktoś w przychodni w Lipnicy, a tym bardziej we wsi wiedział, że jest lesbijką.

- Myślę, że jeżeli ci się podoba, to po prostu ją noś...

- Ale nie mogę. Artur się na mnie obrazi. A poza tym i tak przez tę bransoletkę chodzi naburmuszony...

- I super! Niech nie myśli, że nie musi się już o ciebie starać!

- Super! Ciekawy punkt widzenia pani psycholog! - oceni Marysia.

Wieczorem Judyta w 1854 odcinku "M jak miłość" wprosi się na kolację do domu Mostowiaków w Grabinie, żeby pomóc Arturowi przyrządzić karpia w migdałach. Zachowanie Judyty stanie się podejrzane do tego stopnia, że Marysia uzna, że terapeutka uwodzi jej męża, że jest zakochana w Arturze! To jednak nie będzie prawda...

W 1854 odcinku "M jak miłość" ojciec Judyty nie będzie chciał jej znać

Tuż przed wyjściem od Rogowskich w 1854 odcinku "M jak miłość" Judyta pocałuje Marysię w policzek, podziękuje jej za to, że tak się o nią troszczy i wspomni o swoim konflikcie z ojcem, który trwa od lat i którego nie jest w stanie rozwiązać. Kiedy w drodze do domu Judyta zadzwoni do ojca, Kosowski lodowatym tonem rzuci, że nie ma już córki, że Judyta już wybrała i on teraz nie chce jej znać.