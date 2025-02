M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1853: Policja aresztuje Kasię? Ucieczka i oszustwa Justyny wpędzą ją w kłopoty

W 1853 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) znajdzie się na celowniku policji! Wszystko przez jej siostrę Justynę (Magdalena Wieczorek), która wpadnie na pomysł ucieczki i zostawi po sobie same problemy. Nie tylko zniknie bez śladu, ale też wpakuje Kasię w prawdziwe kłopoty, bo kurator odkryje między innymi jej fałszywe zwolnienia lekarskie! Zdradzamy jako pierwsi, że w 1853 odcinku "M jak miłość" policja zapuka do drzwi Kasi, a ta nie będzie miała pojęcia, co się dzieje. Czy niewinna kobieta trafi do aresztu za wybryki Justyny? Kto wyciągnie do niej pomocną dłoń? Tego nikt się nie spodziewa!