M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1853: Martyna na odwyku usłyszy od Kamy, że ma walczyć o Marcina! To jeszcze nie koniec - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1853 odcinku "M jak miłość" Martyna (Magdalena Turczeniewicz) zostanie wyrzucona z odwyku, bo w ośrodku, do którego trafił, by uporać się z alkoholowym nałogiem znów zacznie pić. Kolejny raz pomocną dłoń do byłej kochanki Marcina (Mikołaj Roznerski) wyciągnie Kama (Michalina Sosna). Wściekła odwiedzi Martynę i wygarnie jej prawdę prosto w oczy. Z ust Kamy w 1853 odcinku "M jak miłość" padną słowa, które nie wróżą nic dobrego: " Walcz ze mną o Marcina! Tylko się ogarnij! Zobacz WIDEO z tych scen.