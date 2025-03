M jak miłość, odcinek 1853: Kasia odtrąci Jakuba! Nie będzie chciała nawet go pocałować. Wybierze Mariusza - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1853 - poniedziałek, 3.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Obojętność Kasi wobec Jakuba w 1853 odcinku "M jak miłość" stanie się coraz bardziej widoczna. Mimo to Karski jeszcze nie zauważy nic niepokojącego w zachowaniu chorej żony, która dopiero co dojdzie do siebie i będzie gotowa na powrót do pracy w klinice po dłuższej nieobecności. Detektyw będzie zbyt zajęty swoimi sprawami, kolejnym śledztwem i służbowym wyjazdem, żeby dostrzec, że Kasia nie bez powodu go tak odtrąca, nie okazuje mu czułości, o seksie nawet nie wspominając!

Niewierna Kasia w 1853 odcinku "M jak miłość" odmówi Jakubowi jednego pocałunku

- Dostałem telefon, że muszę jechać do Łodzi. Nie będzie mnie cały dzień i pewnie będę większość czasu poza zasięgiem. Mówiłaś, że idziesz dopiero na drugą... To dlaczego wstałaś z łóżka? Wracaj...

- Taki mam plan. Zamierzam się jeszcze zdrzemnąć - wyjaśni Kasia, a kiedy Jakub w 1853 odcinku "M jak miłość" będzie chciał ją pocałować, odwróci głowę. - Przecież już nie zarażasz?

- No wiem, ale lepiej dmuchać na zimne - wytłumaczy się niewierna żona, która nie przestanie myśleć o Mariuszu.

- Jasne... To widzimy się wieczorem - powie Jakub na odchodne, nieświadomy tego, co Kasia wyprawia za jego plecami.

M jak miłość odcinek 1853 ZWIASTUN. Kasia odtrąci Jakuba, bo leci na Mariusza. Starcie Kamy z Martyną Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor:

M jak miłość. Kasia zdradzi Jakuba z Mariuszem! Odejdzie od Karskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mariusz namiesza Kasi w głowie w 1853 odcinku "M jak miłość"

Tego dnia w 1853 odcinku "M jak miłość" przed kliniką znów pojawi się Mariusz, który zacznie jeszcze bardziej manipulować uczuciami Kasi. Nie wystarczy mu już, że namiesza mężatce w głowie, że zasypie ją SMS-ami z wyznaniami miłości. Mariusz będzie chciał jeszcze więcej! Pewny siebie architekt doskonale będzie sobie zdawał sprawę jak działa na Kasię, więc nie odpuści.

- Już myślałem, że cię nigdy nie zobaczę. Normalnie chodziłem po ścianach. Wariowałem...

- Mariusz, nie możemy. To jest jakieś szaleństwo. Co ja mam robić?

- Ja drugi raz nie popełnię tego samego błędu. Nie wypuszczę cię z rąk, nie pozwolę ci odejść...

- Mam męża! I nie mogę go skrzywdzić. On na to nie zasłużył!

- Krzywdzisz go jeszcze bardziej, nie mówiąc mu prawdy... Kasia, ja cię kocham... A ty kochasz mnie... Spójrz mi w oczy i powiedz, że to nie jest prawda? Tak myślałem...

Jakub w 1853 odcinku "M jak miłość" przerwie sekretną schadzkę Kasi i Mariusza

Ta schadzka Kasi i Mariusza w 1853 odcinku "M jak miłość" skończy się na gorących pocałunkach, które przerwie telefon od Jakuba. Po powrocie do domu Karski zadzwoni do żony, żeby sprawdzić gdzie jest. Już w klinice ustali, że Kasia dawno wyszła z pracy, ale do domu nie dotrze. - Zaraz wrócę i o wszystkim ci opowiem...

Niestety Jakub w 1853 odcinku "M jak miłość" nie doczeka się wyjaśnień Kasi. Zamiast tego zdradziecka żona poprosi by ją przytulił, a kiedy Kuba weźmie żonę w objęcia zaczną się namiętnie całować i po raz pierwszy od dawna spędzą tę noc razem.