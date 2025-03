M jak miłość, odcinek 1853: Czułe SMS-y Mariusza rozpalą Kasię. Nie przestanie fantazjować o kochanku - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1853 - poniedziałek, 3.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1853 odcinku "M jak miłość" Kasia nie oderwie myśli od Mariusza. Odkąd kochanek zawitał do jej życia, wszystkie emocje z przeszłości powróciły. Nie jest bowiem tajemnicą, że architekta i lekarkę łączyło uczucie, ale potem los sprawił, że nie mieli ze sobą kontaktu. Oczywiście do momentu, w których mężczyzna pojawił się w klinice i został pacjentem pod okiem Kasi. Karska zrozumiała, że "stara miłość nie rdzewieje".

Intymne wiadomości Mariusza do Kasi

Karska nie powiedziała mężowi o pocałunku z Mariuszem. Fizyczność to jedno, ale lekarka w 1853 odcinku "M jak miłość" sama potwierdzi, że nie może przestać myśleć o kochanku. Nie chodzi jedynie o pociąg fizyczny, ale także coraz większe zaangażowanie emocjonalne. To prawdopodobnie jeszcze bardziej dobyłoby Karskiego. Na pewno nie przewiduje, że żona kocha innego...

Kiedy Kasia zostanie sama w domu, a detektyw zapowie, że jedzie na cały dzień załatwiać sprawy zawodowe w Łodzi, lekarka będzie miała czas dla siebie. Położy się do łóżka i właśnie wtedy przeczyta kuszące smsy od Mariusza, które potem skasuje, by uniknąć wpadki przed Karskim.

Tęsknię za tobą jak wariat... Wiem, że nie powinienem, ale to silniejsze ode mnie. Nie potrafię przestać o tobie myśleć - przeczyta Kasia i właśnie te słowa dadzą jej do myślenia. Mariusz już nawet nie będzie udawał, że nie podchodzi na poważnie do lekarki i uczuć, które nim kierują.

Wiadomości od Mariusza rozpalą Kasię

Lekarka ewidentnie da się podejść czułymi słówkami i namiętnymi wyznaniami. Będąc sama w domu, zacznie przyglądać się wiadomościom, po czym dotykać się po ciele z rozmarzoną miną. Rozpali ją myśl o Mariuszu, o jego słowach i próbach zdobycia jej. Działania architekta poskutkują, ponieważ żona Jakuba nie przestanie o nim myśleć. Intymne sceny w łóżku zostaną jednak brutalnie przerwane dzwonkiem do drzwi. To policja zajrzy do Karskiej, wypytując o jej siostrę. W 1853 odcinku "M jak miłość" dojdzie jednak do spotkania Kasi z kochankiem, który wyzna jej miłość!