M jak miłość, odcinek 1852: Mikołajkowy prezent Anity dla Kamila. Takiej niespodzianki się nie spodziewa - ZDJĘCIA

To będą najgorętsze Mikołajki w historii serialu "M jak miłość". Anita (Melania Grzesiewicz) zaskoczy Kamila (Marcin Bosak) niesamowitym, niecodziennym prezentem, który odmieni w 1852 odcinku "M jak miłość" rozgrzeje atmosferę między nimi! Ukochana Gryca postanowi rozebrać się przed nim i zaprosić go w ten sposób na wyjątkowo pikantny wieczór pełen miłości i niespodzianek. Kamil w 1852 odcinku "M jak miłość" nie ukryje zaskoczenia, jak i ekscytacji. Czy taki prezent w pełni go zadowoli? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz te pikantne momenty w naszej GALERII ZDJĘĆ.