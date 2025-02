M jak miłość, odcinek 1851: Bezwstydna Judyta zaprosi Rogowskich na wspólny urlop. Nawet nie ukryje podrywów Artura - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1851 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 odcinku "M jak miłość" Judyta ostro zdenerwuje Marysię. Wszystko przez wtrącanie się psycholożki do prywatnych spraw Rogowskich. Marysia zauważy, że koleżanka z przychodni ma spory wpływ na tok myślenia męża. Kiedy lekarz zacznie wygłaszać psychologiczne tezy i morały, Rogowska nie wytrzyma. Nie zaakceptuje tego, że ukochany rozmawia z Judytą na temat ich kłopotów z zachowaniem Pawła (Rafał Mroczek).

- (...) No fantastycznie! Mamy rodzinnego psychoterapeutę, naprawdę! Wiesz, z psychologicznego punktu widzenia, coś ci powiem. Jak następnym razem będziemy rozmawiali o Pawle, to proszę cię, żebyś mówił swoimi słowami, a nie cytował Judytę - ostro zakomunikuje Marysia.

Marysia da reprymendę Judycie, a ona zaproponuje wspólny urlop!

Kiedy tylko Rogowska zyska okazję do krótkiej rozmowy z irytującą koleżanką, natychmiast wyjaśni jej, że nie życzy sobie komentarzy na temat życia prywatnego jej i męża oraz ich bliskich.

- (...) Słuchaj, Judyta... ja mam do ciebie prośbę, żebyś przestała podsuwać mojemu mężowi te swoje teorie terapeutyczne, bo on od jakiegoś czasu testuje je na mnie... Dzisiaj mnie tak wkurzył, ale tak mnie wkurzył, że właśnie musiałam ci o tym powiedzieć - w dość ostrych słowach wyjaśni Rogowska, a psycholożka niby przyzna się do błędu, ale zaraz potem znów spróbuje wtrącić swoje "trzy grosze". Potem kobieta uzna, że wspaniałym pomysłem byłby wyjazd we trójkę! Marysię zdziwi dość otwarta propozycja koleżanki, z którą ma "na pieńku".

Judyta zacznie naciskać na wspólny wyjazd z Marysią i Arturem

Sytuacja stanie się jeszcze bardziej niekomfortowa, kiedy Marysia odbierze wieczorem telefon od psycholożki. Judyta raz jeszcze przeprosi za sytuację z wtrącaniem się w życie prywatne Rogowskich i znów zacznie nawiązywać do wspólnego urlopu!

- Chciałabym cię bardzo przeprosić za moje wtrącanie się, intencje miałam dobre, wykonanie kiepskie - Judyta jeszcze raz przeprosi Marysię, tym razem telefonicznie.

- Ale daj spokój, przecież nic się nie dzieje - przyzna Rogowska.

- I ten wypad weekendowy. Zastanówcie się chociaż, tam są cudowne trasy biegowe dla Artura, dla nas balie z gorącą wodą, ziołami, miałybyśmy czas na relaks, pogaduchy... - psycholożka nie odpuści tematu.

- Wiesz co, to brzmi nieźle, ale nie mogę zostawić mamy, ona tak bardzo przejmuje się sytuacją Pawła. Do tego jeszcze przyjechał dzisiaj Bartek, nie mogę... - dość dobitnie wytłumaczy Rogowska w 1851 odcinku "M jak miłość". Co kryje się za dziwnymi propozycjami Judyty? Ten wątek jeszcze zaskoczy.