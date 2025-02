M jak miłość, odcinek 1850: Lilka pośrodku afery u Chodakowskich. Po czyjej stanie stronie? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1849: Nadia u Julii w szpitalu przekaże jej wyjątkowy prezent. Przekona się do Malickiej - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1850 odcinku "M jak miłość" między Anetą a Olkiem dojdzie do poważnego spięcia. Pójdzie o wychowywanie Boryska, którego Chodakowska mocno rozpieszcza. Ordynator nie da rady dłużej udawać, że podobają mu się metody żony. Jego zdenerwowanie sięgnie zenitu, kiedy w 1850 odcinku "M jak miłość" usłyszy rozmowę telefoniczną Anety z Lilką. Warto przypomnieć, że chociaż była żona Mateusza nie jest pokazywana na ekranie, nadal opiekuje się dzieckiem Chodakowskich. Tym razem młoda Lilka stanie w środku afery między lekarzami.

Aneta rozpuści syna, a Olek na to nie pozwoli

Kiedy zirytowany Olek wejdzie do gabinetu i usłyszy fragment rozmowy żony z Lilką, całkowicie straci nerwy.

- Lilka, jeżeli on nie będzie chciał jeść zupy jarzynowej, to go nie zmuszaj... Niech zje tylko naleśniki - Aneta da instrukcje Lilce, na co Olek wręcz wybuchnie.

- A co to za nowe porządki?! Daj mi ją do telefonu - oburzy się lekarz i niemal wyrwie żonie telefon z ręki.

- Halo, Lilka to ja. Powiedz mu, że jak nie zje zupy, to nie będzie deseru - Chodakowski ostro zakomunikuje skołowanej Lilce. Dziewczyna dostanie sprzeczne sygnały, bo Aneta powie jedno, natomiast Olek zupełnie co innego.

Afera u Chodakowskich o Boryska

- A co ty się wtrącasz? - Aneta nie zrozumie zachowania męża.

- Borys, jak nie zjesz zupy, to nie dostaniesz naleśników! Całuję cię, kocham cię, pa - Olek zwróci się do syna, co oburzy Anetę.

- Co ty robisz?

- Co ja robię? Co ty robisz? Pokazujesz mu, że jesteś dobrą mamusią i na wszystko się godzisz. Nie można tak. Cała dyscyplina, którą próbowali narzucić mu dziadkowie pod naszą nieobecność jak krew w piach! - Olek nie wytrzyma.

Lilka dostanie sprzeczne sygnały od Chodakowskich, którzy chcąc czy nie, zaangażują ją w swoje przepychanki.