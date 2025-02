M jak miłość, odcinek 1849: Franka zrozpaczona wyjazdem Pawła. Duma nie pozwoli jej wrócić - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1849 odcinku "M jak miłość" Franka i Paweł spotkają się w Bukowinie, gdzie góralka uciekła po szokującym popisie męża. Paweł ubzdurał sobie zdradę żony z Piotrkiem (Marcin Mroczek) i nie powstrzymywał się od wrednych komentarzy, a wręcz obrażania ciężarnej Franki. Nic dziwnego, że kobieta uciekła do Bukowiny, gdzie czuje się bezpiecznie. W 1849 odcinku "M jak miłość" Zduński zawita do Bukowiny z pokojowymi zamiarami. Wyjaśni żonie, że nie był sobą i poprosi o wybaczenie...

Trudna rozmowa Franki z Pawłem w 1849 odcinku "M jak miłość"

Paweł zacznie się tłumaczyć, przepraszać, ale Franka nie od razu mu przebaczy. Uzna także, że nie chce wracać do Warszawy. Mimo wszystko Zduńscy siądą do wspólnego obiadu, po którym Paweł podziękuje za posiłek i zacznie zbierać się do wyjścia.

- Będę się zbierał, dziękuję - powie Paweł, a France zaczną lecieć łzy. - Może wrócisz ze mną? - zapyta skruszony Paweł, dotknie żonę za ramię, ale ona wymownie da do zrozumienia, że nie chce dotyku i nie zgadza się na powrót do stolicy. - Dobrze... To zadzwoń, przyjadę w każdej chwili - uzna Zduński, po czym pocałuje żonę w czoło i wyjdzie.

Franka wpadnie w histerię po wyjeździe Pawła. Duma nie pozwoli jej wrócić z mężem

Po tym Franka wybuchnie niekontrolowanym płaczem. Buzujące emocje dadzą o sobie znać. Góralka na pewno chciałaby wrócić z mężem do domu, ale poczuje, że to nie jest dobry pomysł. Paweł przesadził i wszyscy o tym wiedzą. Franka nie będzie w stanie zapomnieć bzdur, których użył mąż. Mimo wszystko rozpłacze się na całego, kiedy Zduński opuści dom w Bukowinie. Wieczorem Franka dostanie od męża przejmującą wiadomość, w którym raz jeszcze wyjaśnia swój punkt widzenia i przeprasza. Zdradzamy, że niebawem w "M jak miłość" dojdzie do pełnego pojednania w małżeństwie, a góralka wróci do Warszawy.