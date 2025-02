M jak miłość, odcinek 1848: Rogowski przepisze Pawłowi leki. To postawi go na nogi - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1850: Pijana Martyna wyśle do Marcina głupie nagranie. Tak będzie chciała go odzyskać - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1848 odcinku "M jak miłość" Paweł dojdzie do siebie w Grabinie. Mądra i doświadczona Barbara osiągnie cel, a Zduński wytrzeźwieje i uspokoi się na tyle, że będzie logicznie myślał. Odzyska jasność umysłu i względny spokój. Co prawda, dopiero w Grabinie zarejestruje wszystko, co nawyprawiał... Czy to za późno, by cokolwiek zmieniać? Jest jeszcze nadzieja!

Magda naskoczy na Pawła w 1848 odcinku "M jak miłość"

Dopiero w mało przyjemnej rozmowie z Budzyńską wyjdzie na jaw, że Artur zalecił Zduńskiemu leki. Rogowski zajął się okaleczoną ręką syna Marysi (Małgorzata Pieńkowska), a potem Barbara kazała zostać wnuczkowi na noc. Tak też się stało, a już w 1848 odcinku "M jak miłość" Paweł na poważnie porozmawia z Magdą. Budzyńska nie zastosuje taryfy ulgowej. Kiedy tylko zobaczy Zduńskiego w samochodzie, natychmiast każe mu wysiadać i zacznie pogawędkę od ostrej reprymendy.

Paweł powie Magdzie o lekach

- Wysiadaj, mamy do pogadania... - powie oburzona Magda, kiedy tylko dostrzeże Pawła w samochodzie. - Od jakiegoś czasu próbuję się z tobą skontaktować, a ty mnie konsekwentnie zlewasz - uzna urażona Budzyńska.

- Niespecjalnie ogarniałem. Artur przepisał mi leki na uspokojenie i prawie przespałem ten okres... - Paweł powie przyjaciółce prawdę o wzięciu lekarstw, ale ona nie przyjmie tych tłumaczeń. Wręcz przeciwnie, nie będzie patyczkować się z byłym ukochanym. Postawi go do pionu, każe przeprosić Frankę (Dominika Kachlik) i Piotrka (Marcin Mroczek).

Zdradzamy, że w 1848 odcinku "M jak miłość" oczyszczająca wizyta Pawła w Grabinie dobiegnie końca. Zduński wyciągnie rękę do brata, a potem pojedzie w stronę Bukowiny, by przepraszać Frankę.