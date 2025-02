M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1847: Martyna zostawi Marcinowi prezent, by o niej nie zapomniał. Tak Kama odkryje, że nadal go kocha - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1847 odcinku "M jak miłość" Martyna (Magdalena Turczeniewicz) znów stanie między Kamą (Michalina Sosna) i Marcinem (Mikołaj Roznerski). Jakby nie przyjęła do wiadomości, że Marcin już wybrał kobietę swojego życia, jedyną prawdziwą miłość. Trudno będzie przewidzieć kolejny ruch Martyny wobec Marcina, ale w 1847 odcinku "M jak miłość" Kama znajdzie przy łóżku ukochanego prezent od lekarki z lasu. Z dedykacją, by nigdy o niej nie zapomniał, by zawsze pamiętał, co ich łączyło. Co teraz zrobi Kama? Poznaj szczegóły i zobacz WIDEO z tej sceny.