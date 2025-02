M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1847: Jakub chory na depresję? Kasia postawi zaskakującą diagnozę - ZDJĘCIA

Chociaż Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) nie będzie chciał się do tego przyznać, będzie z nim źle... W 1847 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) zwróci ukochanemu uwagę na to, że jego zachowanie może zakrawać o depresję lub zespół stresu pourazowego. Zazwyczaj nieustępliwy i pewny siebie detektyw faktycznie będzie zachowywał się inaczej niż zwykle. Niestety Jakub w 1847 odcinku "M jak miłość" nie przyjmie diagnozy Kasi, a potem sam wyprze prawdę. To się źle skończy?