M jak miłość, odcinek 1846: Pobity Piotrek nie daruje Pawłowi! Dopóki się nie ogarnie, odsunie się od brata - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Bójka Pawła i Piotrka w 1846 odcinku "M jak miłość" będzie punktem kulminacyjnym małżeńskiego kryzysu Zduńskich! Ciężarna Franka nie wróci do męża. Szczególnie po tym jak pijany Paweł znów do niej zadzwoni z pretensjami i zacznie jej ubliżać, że zabawiała się po pijaku z jego bratem na weselu! W decydującym momencie Piotrek postanowi interweniować, przemówić bliźniakowi do rozumu, ale jego ingerencja w konflikt z Franką źle się skończy. Bo Paweł przestanie nad sobą panować, rzuci się na Piotrka z pięściami i dotkliwie go pobije.

Kinga nie uspokoi Piotrka po bójce z Pawłem w 1846 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego, że poobijany Zduński w 1846 odcinku "M jak miłość" wpadnie do bistro Kingi jak chmura gradowa i jemu też puszczą nerwy. Na próżno Kinga spróbuje uspokoić ukochanego. - Przecież to jest jakiś koszmar! Nie mogliście normalnie porozmawiać? Coś ty mu powiedział?

- Prawdę! Że jest kretynem! I nie chcę z tym idiotą więcej rozmawiać, bo go zatłukę! Dopóki Paweł się nie ogarnie, nie chcę mieć z nim nic wspólnego!

- Czy ty nie widzisz, że sytuacja wymyka się spod kontroli?

- Daj spokój! I tak muszę jechać do pracy!

- Gdzie do pracy? Z takim okiem? - zwróci mężowi uwagę Piotrek, ale on już nie będzie słuchał. - Nie mam wyjścia! Pogadamy w domu!

Tylko Barbara ustawi Pawła do pionu w 1846 odcinku "M jak miłość"

Po bójce Zduńskich w 1846 odcinku "M jak miłość" Kinga uzna, że tylko jedna osoba może zrobić porządek z Pawłem, ustawić go do pionu. Dlatego wezwie na pomoc babcię Barbarę (Teresa Lipowska), która natychmiast każe Pawłowi przyjechać do Grabiny. W domu Mostowiaków pijany Paweł znajdzie się pod opieką Barbary i Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), który opatrzy mu jeszcze krwawiącą rękę i poda leki na uspokojenie.

A kiedy w 1846 odcinku "M jak miłość" Marysia wróci do Grabiny z Bukowiny od Franki, kompletnie się załamie na wieść, jak daleko posunął się Paweł, jak bardzo mu odbiło z zazdrości o żonę! - Po prostu rozpada się nam rodzina, a ja nie wiem, co mam robić... - rozpłacze się Rogowska, która zwątpi w to, że Paweł wreszcie się pozbiera i opamięta.

W 1846 odcinku "M jak miłość" Piotrek będzie chciał się zająć Pawłem

Z kolei Piotrek w 1846 odcinku "M jak miłość" zrozumie, że musi pomóc Pawłowi, nawet kosztem podłych obelg ze strony brata.

- Wiem, nerwy mnie poniosły i gadałem od rzeczy. Pojadą do tego kretyna i z nim porozmawiam. Nie wiem, trzeba się nim jakoś zaopiekować... A co ty na to, żeby on pomieszkał u nas kilka dni? Nie powinien teraz być sam... - zwróci się do Kingi.

- Nie jest sam. Nie zdążyłam ci powiedzieć, ale Paweł jest w Grabinie... - odpowie Zduńska.

Paweł w 1846 odcinku "M jak miłość" ogarnie się u Mostowiaków w Grabinie

W finale 1846 odcinku "M jak miłość" Paweł nareszcie wytrzeźwieje po ciągu alkoholowym i dotrze do niego, jak skrzywdził Frankę. Ale czy nie będzie już za późno na przeprosiny? Czy Franka wybaczy Pawłowi? To wyjaśni się dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość".

