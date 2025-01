M jak miłość, odcinek 1845: Andrzej stanie po stronie Dimy. Rozwścieczy Magdę do czerwoności - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 03.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Andrzej zrozumie Dimę w 1845 odcinku "M jak miłość". Jako pierwszy dowie się o planach Ukraińca i przewidzi problemy. Prawnik usłyszy o planach wyprowadzki z siedliska, co oznaczałoby rozłąkę Nadii (Mira Fareniuk) z Magdą. Andrzej poniekąd zrozumie tok myślenia Dimy, ale od razu pomyśli o żalu i wściekłości ukochanej. Dlatego też, w 1845 odcinku "M jak miłość" spróbuje nastawić Magdę na nadchodzące wieści. Stanie po stronie dawnego rywala.

Andrzej przygotuje Magdę na decyzję Dimy. Nie pójdzie mu najlepiej

Budzyński postanowi wykorzystać okazję i wspomnieć o tym, że mała Nadia z tatą nie będą w nieskończoność mieszkać w siedlisku. Magda pokochała dziewczynkę jak córkę, ale oczywistym jest, że nie może jej wychowywać i zarządzać czasem Dimy. Kiedy w 1845 odcinku "M jak miłość" prawnik usłyszy, że żona nie jest zadowolona z zachowania Ukraińca w stosunku do małej Nadii, wtrąci się w słowo żony.

- (...) Słyszałeś jak napadł na Nadię?! Z powodu leżaka! - zapyta Magda w 1845 odcinku "M ja miłość".

- Nie napadł... zażartował tylko, bez przesady - od razu poprawi prawnik.

- Głupie żarty. Jesteście egoistami, wszyscy faceci to egoiści. Bez wyjątków! (...) Jak on sobie to wyobraża? On ją tu przyprowadzi? Naprawdę ze wszystkich kobiet musiał uwziąć się na nią? A może zamieszkajmy sobie pod jednym dachem? Wspólnie będziemy wychowywać Nadię. Wspaniały pomysł - sarkastycznie rzuci zdenerwowana Magda.

Budzyński stanie w obronie Dimy

Prawnik nieco szerzej spojrzy na sprawę decyzji Dimy. Wie, że były rywal ma prawo podejmować decyzje jakie chce, Nadia to jego biologiczna córka i tylko on może kierować jej losem. Andrzej spróbuje uzmysłowić żonie, że dziewczynka prawdopodobnie nie będzie mieszkała z nimi w nieskończoność.

- Musimy liczyć się z tym, że Nadia nie będzie z nami na zawsze... - wyjaśni Andrzej, ale ostra wymiana zdań z żoną zostanie przerwana przez nagłe odcięcie prądu. To jednak nie koniec, bo jeszcze tego samego dnia Dima wyzna Madzie plany o przeprowadzce. Nie przyjmie tego najlepiej.