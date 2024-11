M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1831: Kisielowa odkryje, dlaczego Dorota i Bartek tak nagle zdecydowali się na ślub! Przekaże Natalce tragiczne wieści - ZDJĘCIA

W 1831 odcinku "M jak miłość" Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) dowie się o szybkim ślubie Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) i natychmiast zawiadomi o nim Natalkę (Dominika Suchecka). Tyle tylko, że Mostowiakowa już będzie o nim wiedzieć, gdyż nieco wcześniej zaprosi go na nią Lisiecki. Jednak w 1831 odcinku "M jak miłość" nie zdradzi prawdziwego powodu swojej ekspresowej decyzji, do którego bez trudu dotrze Zosia! Pani sołtys od razu zaalarmuje policjantkę i niezwłocznie każe jej się na nim stawić. Ale dlaczego? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!