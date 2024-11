M jak miłość, odcinek 1827: Nagła wizyta Barbary u Marcina. Olek nie dopuści jej do brata. Usłyszy przykre wieści o badaniach - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1827 - wtorek, 12.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Przyjazd Barbary do Warszawy w 1827 odcinku "M jak miłość" nie będzie bezpośrednio związany z wizytą u Marcina. Najpierw razem z Marysią (Małgorzata Pieńkowska) zjawi się na Deszczowej u Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek), by zabrać dzieci Zduńskich na długie wakacje do Grabiny.

Olek nie wpuści Barbary do Marcina w 1827 odcinku "M jak miłość"

A jednak Mostowiakowa w 1827 odcinku "M jak miłość" niespodziewanie wpadnie z wizytą do Marcina. Drzwi mieszkania Chodakowskiego otworzy Olek, który wcale się nie ucieszy z niezapowiedzianych odwiedzin Barbary. A przecież Marcin kochał jak ciocię, a ona traktowała go jak swojego wnuka.

Nie dość, że w 1827 odcinku "M jak miłość" Olek nie pozwoli nestorce rodu Mostowiaków na spotkanie z Marcinem, na krótką rozmowę, na to, by go zobaczyła, co mogłoby mu przywrócić wspomnienia o Grabinie, gdzie spędził tyle pięknych chwil. Nie tylko z Kamą (Michalina Sosna), ale wcześniej także z Izą (Adriana Kalska) i dziećmi.

M jak miłość odcinek 1827 ZWIASTUN. Stryj Franki odwoła ślub! Sylwia i pani Ola zostawią Wernera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Ja przyjechałam do Marcina. Mogłabym go zobaczyć? - Przepraszam, Marcin śpi, nie chciałbym go budzić. Mieliśmy ciężką noc. Niedawno wróciliśmy z kolejnych badań - Rozumiem, ale może mogłabym jakoś mu pomóc? A przynajmniej powiedz mi, jak on się czuje? - Pewnie... - odpowie Olek, by w 1827 odcinku "M jak miłość" jak najszybciej pozbyć się Barbary.

Stan Marcina w 1827 odcinku "M jak miłość" nie poprawi się! Barbara usłyszy to od Olka

Po wizycie u Marcina w 1827 odcinku "M jak miłość" roztrzęsiona Barbara podzieli się z Marysią tym, czego dowiedziała się od Olka w sprawie badań, leczenia amnezji i szans na to, że Chodakowski odzyska pamięć, przypomni sobie Kamę, dzieci oraz resztę rodziny.