M jak miłość, odcinek 1817: Natalka odciągnie Bartka od umierającej Doroty. Przyzna się Marysi, że wie o chorobie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Przed Natalką w 1817 odcinku "M jak miłość" trudna decyzja, która może zaważyć na jej relacji z Bartkiem! Póki co łączy ich przyjaźń, ale nie jest żadną tajemnicą, że siostra Uli (Iga Krefft) poczuła do jej byłego męża coś więcej, że bardzo się do siebie zbliżyli, gdy Lisiecki przeżywał rozwód, walkę z Ulą o opiekę nad Kalinką (Oliwia Kępka). Wybrał jednak Dorotę, zakochał się w milionerce z Grabinie, a Natalka musiała się pogodzić z tym, że między nią i Bartkiem nic nigdy nie będzie. Czy aby na pewno?

Natalka nie odpuści sobie Bartka w 1817 odcinku "M jak miłość"?

Z jednej strony w 1817 odcinku "M jak miłość" Natalka zacznie mieć wątpliwości czy powinna wyznać Barkowi prawdę o chorobie Doroty, o tym, czego dowiedziała się, kiedy zatrzymała Kawecką do policyjnej kontroli. Z drugiej jednak policjantka uświadomi sobie, że nie chce mieszać się do związku Bartka i Doroty, musi się trzymać na dystans, by być fair wobec obojga.

Kiepsko jednak to będzie wychodziło Natalce w 1817 odcinku "M jak miłość". Umówi się z Bartkiem i swoją córką Hanią na zakupy. Spędzą razem rodzinny czas, zupełnie jakby byli parą. W tym czasie umierająca Dorota będzie walczyła o życie w szpitalu. Bez wsparcia partnera.

M jak miłość. Dorota umrze w szpitalu? Bartek dowie się o chorobie Doroty od jej byłego męża!

- Natalia ulokowała jakieś uczucia i nadzieje w Bartku, a Bartek układa sobie życie po swojemu. Nie chce wsadzać kija w mrowisko... - wyjaśniła zachowanie swojej bohaterki Dominika Suchecka w "Kulisach serialu M jak miłość"

Tajemnicę Natalki w 1817 odcinku "M jak miłość" pozna tylko Marysia

Pełna obaw Natalka w 1817 odcinku "M jak miłość" porozmawia w końcu z Marysią o chorobie Doroty, o tym, że Kawecka choruje na raka i nie chce się poddać chemioterapii. Zupełnie nie będzie wiedziała, co zrobić z tajemnicą Doroty. - Zastanawiam się, na ile można wtrącać się w czyjeś życie... - zacznie Natalka, a Marysia od razu wyczuje o kogo chodzi.

- Chcesz porozmawiać o Bartku i Dorocie?

Marysia w 1817 odcinku "M jak miłość" poradzi Natalce, by trzymała się z daleka od Doroty

Rada, którą w 1817 odcinku "M jak miłość" Marysia udzieli Natalce będzie jednoznacznie! Ciotka uzna, że jako przyjaciółka Bartka nie musi nic robić, powinna dochować tajemnicy i nie wspominała o niczym Lisieckiemu.

- Nie wiemy wszystkiego, więc nie możemy się wtrącać. Czasem tak jest, że ciężko chorzy ludzie chcą chronić swoich bliskich i nie mówią prawdy... Ale to zwykle krótkoterminowa strategia. Zostaw. Ta decyzja należy do Doroty - usłyszy Natalka w 1817 odcinku "M jak miłość" i postanowi nie mieszać się do choroby Doroty.

Szybko tego pożałuje, bo kiedy w 1817 odcinku "M jak miłość" Bartek dowie się prawdy o Tomasza Kaweckiego (Ziemowit Wasielewski), a potem chora Dorota wyda jeszcze Natalkę, będzie miał za złe przyjaciółce, że i ona go okłamywała.