M jak miłość. Nowi znajomi Mateusza zmienią go nie do poznania! Janek, Anka i Daria zaskoczą nawet Barbarę? - ZDJĘCIA

Nowi przyjaciele Mateusza w kolejnych odcinkach "M jak miłość"

Oto nowa ekipa Mostowiaka. Janek, Anka i Daria to bohaterowie, którzy pojawią się w "M jak miłość" po wakacjach i odegrają sporą rolę w życiu ukochanego wnuka Barbary. Scenarzyści już w poprzednich odcinkach "M jak miłość" szykowali grunt pod rozwój wątku Mostowiaka. Odmieniony wojskowy przyjeżdżał do Grabiny, zaangażował się w sprawę dziwnego gangu bogatego dzieciaka Dominika Walata (Bartosz Surówka) i oczywiście dbał o swoją babcię. Nie pokazywano go zbyt wiele, bo Mateusz studiuje i nigdy nie był wylewny. Nie bardzo opowiadał o swoim życiu, problemach i uczuciach.

Koniec z Lilką i jej koleżankami. Teraz Mateusz pozna nowych przyjaciół!

Czas to zmienić, bo stare czasy, kiedy Mostowiak przyjaźnił się jedynie z własną żoną i jej koleżankami, bezpowrotnie minęły! W nowym sezonie "M jak miłość" widzowie zobaczą ekipę znajomych Mateusza. Już wiadomo, że zacznie się od bliższej znajomości z Jankiem, kolegą, z którym wnuk Barbary mocno zżyje się w wojsku. Będą współlokatorami w akademiku. To prawdopodobnie rozrywkowy Janek wprowadzi przyjaciela w świat imprezy i luzu.

Już w 1874 odcinku "M jak miłość" Janek nie przestanie naciskać, by Mateusz spędził trochę czasu z nim, Anką i Darią. Kolega będzie o wiele bardziej przychylny wobec Anki, bo to właśnie ją obejmuje na najnowszych zdjęciach pochodzących z nowego sezonu "M jak miłość".

Mateusz zeswatany z Darią?

Można łato wydedukować, że Janek umyśli sobie, by kolega "zajął się" Darią. Mostowiak nigdy nie był typem podrywacza, wodzireja czy casanovy. Co powie na to, iż Janek chce go wepchnąć w ramiona atrakcyjnej znajomej? Czy to ma jakąś przyszłość?

Nowa koleżanka z roku - Majka

Zdradzamy, że serce Mateusza w nowym sezonie "M jak miłość" faktycznie może być zajęcie przez kobietę, ale to niekoniecznie musi być Daria. Informowaliśmy, że do ekipy "M jak miłość" dołączyła Emma Giegżno i to z nią serialowy Mostowiak nagrywał ujęcia do kolejnych odcinków oraz prawdopodobnie do czołówki serialu. Można się domyślić, że to właśnie ta bohaterka przykuje uwagę wnuka Barbary.

Zdradzamy, że Majka, którą prawdopodobnie zagra właśnie Emma Giegżno zwróci uwagę Mostowiaka. Problem w 1875 odcinku "M jak miłość" będzie jednak taki, że atrakcyjna koleżanka nie pokaże się sama. Jej chłopak - Tomasz - przeniesie się nieoczekiwanie na WAT i w dodatku wprowadzi się do pokoju Mostowiaka...

Takich zawirowań w życiu Mateusza dawno nie było. Barbara może nie poznać wnuka!