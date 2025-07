M jak miłość. Nowe życie Kamy. Ślub z Marcinem, nowa praca i… dziecko?

Zmiany u Kamy w nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach

Kamę czeka moc zmian. Nowy sezon „M jak miłość” przyniesie sporo nowości. I to nie tylko pod względem nadchodzącego ślubu Chodakowskich. Jak informowaliśmy jako piersi, detektyw poślubi ukochaną, na co ona naciskała jeszcze w minionych odcinkach przed wakacjami. Ślązaczka oświadczyła się ukochanemu, co było ryzykowne, ale - jak widać - opłacalne. Aktorzy nagrali już sceny wokół ślubu i wesela Chodakowskich, ale co dalej?

Nowa praca Kamy

Także w poprzednim sezonie „M jak miłość” wyszło na jaw, że biznes Kamy i Ani (Alina Szczegielniak) upada. Butik vintage okazał się dość nietrafionym pomysłem, nie generował zysków i nie dało rady dalej prowadzić biznesu. Wtedy w głowie kobiety narodził się plan, by pracować z ukochanym. Ślązaczka próbowała forsować ten pomysł, ale Marcinowi nie przypadł on do gustu. Mimo wszystko ukochana pomagała mu w pewnych sprawach zawodowych, co w sumie wyszło mu na dobre.

Zdradzamy, że uparta Kama i w tym temacie dopnie swego. Będzie pracowała z Marcinem i Jakubem w burze detektywistycznym. Zajmie się porządkowaniem spraw klientów, telefonami, mailami i nie tylko. Nie wie jeszcze, że nawet dość proste zajęcia biurowe mogą być wstępem do szokujących zdarzeń. W pewnym momencie w nowym sezonie „M jak miłość” w siedzibie biura dojdzie do ataku ze strony nowego wroga Chodakowskich.

Mąż, praca i… dziecko?

Czy rodzina Kamy i Marcina powiększy się?! Jakiś czas temu zapytaliśmy fanów serialu na Facebooku Super Seriali o to, czy Chodakowscy powinni postarać się o potomka. Zdania były podzielone, ale fakt jest taki, że niektórzy widzowie faktycznie chcieliby oglądać Kamę w ciąży.

Karma w ciąży byłoby super , Marcin ma już 2 swoich dzieci teraz czas na trzecie dziecko ich wspólne Powinni być razem jeszcze wziąć ślub i mieć dziecko Kania w ciąży bliźniaczej z Marcinem., Iza ze względów zdrowotnych oddaje im swoje dzieci. BUDUJA domek w Grabinie. Ślub dziecko niekończąca się miłośc;) - czytamy komentarze na Facebooku Super Seriali.

To, czy Ślązaczka faktycznie zdecydowałaby się na dziecko, pozostaje póki co tajemnicą. Nie wiadomo jeszcze, jak potoczą się losy tej pary w kolejnych odcinkach „M jak miłość” po przerwie wakacyjnej.