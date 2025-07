M jak miłość. Nowe życie Aleksandry i Erwina. Mają przed sobą wyzwanie życia

Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) nie od początku zauroczyła się w wujku Kamy (Michalina Sosna). Wręcz przeciwnie, to uczucie musiało dojrzeć. Erwin (Andrzej Dopierała) od razu zwrócił uwagę na piękną Chodakowską, która zawróciła mu w głowie. Koniec końców para faktycznie się ze sobą związała, co początkowo próbowano ukryć. W nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach Aleksandrę i Erwina czeka życiowa przygoda. Aktorka zdradza, co się wydarzy!