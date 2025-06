M jak miłość

M jak miłość. Nowa historia Basi? Karina Woźniak jednak wystąpi w nowych odcinkach

Basia (Karina Woźniak) jednak wystąpi w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach! Chociaż ostatnio pojawiły się dość niepokojące informacje na temat młodej aktorki, która dodała informację o szpitalu, na szczęście wszystko wskazuje na to, że fani wątku młodej Rogowskiej doczekają się jej widoku w kolejnym sezonie. Obecnie trwają nagrywki do kolejnego sezonu "M jak miłość", a Karina Woźniak jest już na planie. Co czeka wesołą Basię?