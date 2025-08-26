M jak miłość. Nowa dziewczyna w życiu Mateusza! To ona zastąpi mu Lilkę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Nowy Mateusz w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Mateusz zmieni się nie do poznania i już w niczym nie będzie przypominał dawnego siebie! I to nie tylko za sprawą zmiany aktora - Krystiana Domagały, którego po 23 latach zastąpił Rafał Kowalski, ale przede wszystkim przemianą stylu życia po podjęciu studiów na Wojskowej Akademii Technicznej i zamieszkaniu w akademiku wspólnie z nowym kolegą Jankiem (Jakub Sirko)!

A to dlatego, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Mostowiak w końcu wyjdzie z cienia i zacznie grać pierwsze skrzypce! I to nie sam, gdyż u jego boku pojawi się także nowa dziewczyna. I wcale nie będzie to Lilka, po której Mateusz chyba w końcu się wyleczy!

Mateusz upatrzy sobie nową dziewczynę w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach, jak ujawnił ZWIASTUN, uwagę Mateusza zwróci nowa bohaterka, w którą wcieli się Matylda Giegżno, o czym już zresztą informowaliśmy jako pierwsi! Piękna żołnierka od razu wpadnie Mostowiakowi w oko. I to do tego stopnia, że nie będzie miał on zamiaru marnować czasu i od razu zaprosi dziewczynę na randkę!

- Umówisz się ze mną? - spyta Mateusz.

Ale czy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej dziewczyna przyjmie jego zaproszenie i zwiąże się z Mostowiakiem? Bardzo możliwe, gdyż i jej Mateusz wpadnie w oko, a para będzie wymieniać się szczerymi uśmiechami!

Mateusz wejdzie w nowy związek w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

A zatem, czy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach to właśnie nowa bohaterka na dobre zastąpi Mateuszowi niewierną Lilkę, z którą choć w specjalnym świątecznym odcinku "M jak miłość" Mostowiak się zszedł, to jednak ostatecznie ich związek nie przetrwał, a ich drogi się rozeszły, do czego sam przyznał się Barbarze (Teresa Lipowska).

Wiele na to wskazuje, gdyż para wspólnie wzięła udział w nagraniach nowej czołówki "M jak miłość"! A więc, bardzo prawdopodobne, że będzie razem, a nowa bohaterka na dobre zastąpi u boku Mateusza, Lilkę!