M jak miłość. Natalka pomoże córkom Rogowskiego po zdradzie w następnym sezonie. Rozprawi się z Arturem?

Natalka odegra ważną rolę w życiu Basi i Agnes

Prace nad nowym sezonem "M jak miłość" trwają pełną parą, a aktorzy coraz częściej pokazują w mediach społecznościowych kulisy nagrań. Tym razem uwagę zwróciło zdjęcie Dominiki Sucheckiej, na którym serialowa Natalka pozuje razem z Kariną Woźniak i Amandą Mincewicz. Nie jest to przypadkowe zestawienie bohaterek. Wszystko wskazuje na to, że po wakacjach ich losy ponownie mocno się ze sobą połączą. Zwłaszcza że na rodzinę Rogowskich spadnie największy kryzys od wielu lat.

Zdrada Artura odbije się na całej rodzinie w "M jak miłość" po wakacjach

Po romansie Artura z Joanną (Dominika Sakowicz) nic już nie będzie takie samo. Marysia stanie przed bolesną prawdą, a Basia i Agnes bardzo ciężko przeżyją zachowanie ojca. Szczególnie Agnes, która jako pierwsza odkryła jego spotkanie z Joanną i stała się świadkiem wydarzeń, które doprowadzą do rozpadu rodzinnego spokoju. To ona widziała zamykające się drzwi domu lekarki, kiedy jej ojciec wpadł w objęcia kochanki. Można tylko przypuszczać, jak skończyła się schadzka.

Właśnie dlatego wsparcie najbliższych okaże się dla obu sióstr bezcenne w "M jak miłość" po wakacjach. Natalka od zawsze była mocno związana z Mostowiakami i wielokrotnie pokazywała, że w trudnych chwilach potrafi być oparciem dla rodziny. Teraz też tak będzie.

Natalka stanie po stronie Marysi i jej córek?

Choć na razie twórcy nie zdradzają szczegółów nowych scen, trudno przypuszczać, by Natalka nie dowiedziała się o zdradzie Artura. Wieści o takim dramacie z pewnością szybko rozejdą się po Grabinie, a Mostowiaczka nie należy do osób, które odwracają wzrok od problemów bliskich. Możliwe więc, że będzie wspierała nie tylko Marysię, ale także Basię i Agnes, które po wyznaniu ojca znajdą się w niezwykle trudnym położeniu.

Nie można wykluczyć, że w nowym sezonie "M jak miłość" Natalka spróbuje także porozmawiać z samym Rogowskim. Doskonale zna całą rodzinę i będzie widziała, jak wielkie cierpienie wywołały jego decyzje. Czy odważy się powiedzieć Arturowi, co naprawdę myśli o jego romansie? O tym widzowie przekonają się dopiero w nowych odcinkach. Na razie jedno wydaje się pewne, że po zdradzie Rogowskiego Basia i Agnes nie zostaną same, a Natalka może odegrać w ich życiu ważniejszą rolę, niż można było przypuszczać.

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!