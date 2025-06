M jak miłość. Natalka nie będzie miała lekko w nowym sezonie. Karski się doigra?! - ZDJĘCIA

Natalka nie znalazła szczęścia w poprzednich odcinkach "M jak miłość"

Natalka przyleciała do Polski z Australii i miała ułożyć sobie życie na nowo. Jak sama przyznała, za granicą nie czuła się zupełnie jak w domu i tęskniła za Grabiną. Wnuczka Barbary (Teresa Lipowska) otrzymała pełne wsparcie i pracę w komisariacie policji, gdzie rządzi nieustępliwy Karski. Chociaż Adam był mocno zainteresowany młodą koleżanką z pracy, szybko wyczuł, że w jej sercu gości jedynie Bartek.

I to prawda, bo chociaż o pewnych sprawach nie rozmawiało się głośno, trudno było nie zauważyć fascynacji Natalki Lisieckim. On jednak pod koniec minionego sezonu "M jak miłość" odzyskał miłość życia i na pewno poświęci sporo czasu dla rozwoju małżeństwa z Dorotą (Iwona Rejzner). Wątpliwym jest, by Bartek w najbliższym czasie zrezygnował z ukochanej żony na rzecz przyjaźni z Mostowiaczką.

Natalka nie będzie miała lekko w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach

Zdjęcia z planu "M jak miłość" wskazują jednak na to, że Natalka będzie miała nie tyle problemy i zawirowania prywatne (chociaż te pewnie też się zdarzą), co zawodowe!

Robota wre. Nie ma lekko, ale nie poddajemy się - napisała na zdjęciu z serialowego komisariatu Suchecka.

Karski z miną zabójcy

Chociaż Natalka na zdjęciu z planu się uśmiecha, tego samego nie można powiedzieć o Karskim. Mina komendanta mówi wszystko. Mężczyzna albo jest tak niezadowolony, albo coś mocno przeskrobał... W ręku policjant trzyma "akta sprawy", co może wskazywać na to, że w komisariacie pojawi się pewna sprawa do rozwiązania...