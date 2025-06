M jak miłość. Na ślubie Kamy i Marcina też dojdzie do skandalu!? Ostatnio Zduńscy dali niezły popis - ZDJĘCIA

Zduńscy na ślubie Kamy i Marcina w nowym sezonie "M jak miłość"

O tym, że Zduńscy zabalują na ślubie Chodakowskich, informowaliśmy jako pierwsi. Zdjęcia z planu "M jak miłość" do nowego sezonu serialu nie pozostawiają złudzeń. Kinga, Franka, Piotrek oraz Paweł pojawią się w ważnym dniu ślubu Kamy i Marcina. Odświętnie ubrani i w pełnej gotowości pogratulują młodej parze. Tylko czy aby na pewno wszystko skończy się dobrze? Widzowie z pewnością pamiętają ostatni ślub, na który zaproszono obie pary Zduńskich... Od tego zaczął się skandal w minionym sezonie "M jak miłość"!

Będzie skandal na ślubie w nowym sezonie "M jak miłość"?

Kiedy Kinga, Franka, Piotrek i Paweł pojechali do Bukowiny na ślub Gutowskiego z Haneczką (Elżbieta Firek), nic nie zapowiadało szokujących wydarzeń. Fani serialu na pewno pamiętają, że właśnie podczas zabawy weselnej doszło do niemałego skandalu. Franka pocałowała Piotrka, czyli brata bliźniaka swojego męża! Zakrapiana impreza zdecydowanie wymknęła się spod kontroli... Od tego momentu nic nie było takie samo.

Paweł dostał obsesji na punkcie zdrady męża. Każdy tłumaczył mu, że do krótkiego pocałunku doszło przez pomyłkę, ponieważ góralka myślała, że to mężowi daje całusa. Ostatecznie nie było mowy o wspólnej nocy w sypialni, ale zazdrosny Zduński zaczął dopowiadać sobie fakty. Dał mu do myślenia krawat brata przy łóżku Franki. Kinga natomiast wiedziała, że zdrady nie było, a żenująca pomyłka to kwestia alkoholu i silnych emocji podczas zabawy.

Potem w "M jak miłość" było tylko gorzej, bo w międzyczasie Franka odkryła, że jest w ciąży! To kompletnie wpędziło jej małżeństwo w kryzys, bo chociaż ona i Paweł chcieli dziecka, niedługo przed weselem padły informacje o bezpłodności Zduńskiego. Paweł uznał, że dziecko jest Piotrka i że żona przespała się z bratem bliźniakiem. Niedorzeczna sytuacja trwała tygodniami, a małżeństwo Franki i Pawła cudem przetrwało.

Zduńscy nie wywiną numeru na ślubie Kamy i Marcina?

Skoro w zeszłym sezonie "M jak miłość" ślub Gutowskiego i Haneczki zakończył się skandalem, czy u Chodakowskich Zduńscy też odstawią numer? Na szczęście na to się nie zapowiada, a przynajmniej nic póki co na ten temat nie wiadomo. Wychodzą na jaw pewne inne sytuacje, które mogą się źle skończyć. Mowa o podejrzanej szarpaninie Marcina z Olkiem (Maurycy Popiel).