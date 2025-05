M jak miłość. Mikołaj Roznerski zdradza kulisy nowego sezonu. Zrelacjonował wydarzenia z planu - ZDJĘCIA

M jak miłość. Krystian Domagała pożegnał Mateusza Mostowiaka! To nie on podjął decyzję o odejściu

Mikołaj Roznerski odezwał się do fanów z planu "M jak miłość"

Gwiazdor pracuje na planie hitu TVP2, kręcąc kolejne sceny do wątku Marcina. Losy Chodakowskiego budzą spore emocje wśród widzów serialu, a wątek przystojnego detektywa z pewnością zostanie kontynuowany. Tym bardziej, że miniony sezon zakończył się mocny akcentem w jego związku z Kamą. partnerka wzięła sprawy w swoje ręce i sama oświadczyła się ukochanemu. Chociaż Marcin zareagował niemałym szokiem, ostatecznie doszło do pięknej sceny zaręczyn pary. To nasuwa myśl, że kolejne odcinki "M jak miłość" zakręcą się wokół planowania ślubu i dalszej przyszłości. Czy aby na pewno?

Roznerski potwierdza start nowego sezonu "M jak miłość"

Mikołaj Roznerski odezwał się do fanów, a post z jego wideo opublikowano na oficjalnym koncie "M jak miłość" na Instagramie.

- Czołem ekipo Emkowa, pozdrawiam was z planu, bo my cały czas toczymy z planu M jak miłość (...) przerwa jest w emisji, ale my cały czas pracujemy, byście mieli co oglądać już od września - mówi aktor, tym samym zdradzając, że nowe odcinki produkcji pojawią się na ekranie we wrześniu. Oficjalny dzień niestety nie padł.

Co dalej z Kamą i Marcinem z "M jak miłość"?

Chociaż Mikołaj Roznerski nie poruszył kwestii dalszych losów swojego bohatera, już teraz zdradzamy, co na pewno wydarzy się w powakacyjnych odcinkach. Kama na dobre zagości w biurze detektywistycznym Marcina i Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), gdzie czeka ją bardzo niebezpieczna sytuacja. Chodzi o pojawienie się nowego wroga Chodakowskiego, który uderzy Ślązaczkę! Do szokującej akcji włączy się Karski, broniąc narzeczonej przyjaciela.

Czy Marcina i Kamę czeka ślub? To z pewnością interesuje wszystkich, ale póki co nie ma żadnych zdjęć czy wideo z planu, które potwierdziłyby szykowanie się pary do ceremonii. Z pewnością jednak musi paść jakiś plan, który prędzej czy później zrealizują.

